6 тысяч пермяков остались без воды
В микрорайоне Авиагородок плановые ремонтные работы.
В микрорайоне Авиагородок плановые ремонтные работы.
Без воды остались 6 тысяч жителей пермского микрорайона Авиагрородок. Все это
В доме по Чердынской, 12 начались ремонтные работы. В связи с этим микрорайон Авиагрородок остался без воды. Несмотря на то, что отключение водоснабжения плановое. В сложившиеся ситуации мало приятного.
И ещё о лишениях, связанных с живительной влагой. В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей. На сегодняшний день «опрессовки» подошли к плановому экватору. В настоящее время из четырех сотен участков в Перми в процесс проверки включено ровно половина.
По всем возникшим вопросам жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми 057 или диспетчерскую службу теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» 237−65−40.