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10:17 (мск), источник: Вести - Пермь

6 тысяч пермяков остались без воды

В микрорайоне Авиагородок плановые ремонтные работы.

Без воды остались 6 тысяч жителей пермского микрорайона Авиагрородок. Все это из-за раскопок на ул. Чердынская. Коммунальные службы говорят, что ремонт плановый. Люди жалуются, что их никто ни о чем не предупредил.

В доме по Чердынской, 12 начались ремонтные работы. В связи с этим микрорайон Авиагрородок остался без воды. Несмотря на то, что отключение водоснабжения плановое. В сложившиеся ситуации мало приятного.

И ещё о лишениях, связанных с живительной влагой. В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей. На сегодняшний день «опрессовки» подошли к плановому экватору. В настоящее время из четырех сотен участков в Перми в процесс проверки включено ровно половина.

По всем возникшим вопросам жители могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ г. Перми 057 или диспетчерскую службу теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» 237−65−40.

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