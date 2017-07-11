В Перми расширят южный въезд в город

Сложность состоит в том, что движение по железнодорожным путям останавливать нельзя, поэтому работы разбили на два этапа.

В конце декабря 2016 года краевыми властями было заключено соглашение с РЖД на реализацию первого этапа реконструкции — строительство нового путепровода с переносом железнодорожных путей. Дублирующий путепровод для Транссиба появится рядом с действующим.

Новое сооружение будет иметь четыре пролета, два центральных задействуют сразу после введения в эксплуатацию под строительство четырехполосной магистрали. Два других — резерв с различными вариантами использования. Это могут быть технологические проезды, а также выделенные полосы для общественного транспорта.

— Сегодня подрядчик в полную силу ведет реконструкцию участка трассы Пермь — Екатеринбург, городская администрация подключилась к объекту на территории краевой столицы, — говорит глава администрации Перми Дмитрий Самойлов. — Благодаря мощной финансовой помощи из краевого дорожного фонда у нас появилась возможность выделять средства на другие важные объекты.

Продолжается реконструкция Восточного обхода Перми, протяженность ремонтируемого участка — пять километров. Подрядной организацией «СКФ АТМ» уже выполнено 60 процентов от общего объема работ, завершить их планируется в сентябре. Заканчивается строительство участка Восточного обхода и двухуровневой развязки на пересечении с дорогой Пермь — Жебреи. На эти цели выделено 724 миллиона рублей бюджетных средств.

Проводится укладка асфальта, устанавливается разделительное барьерное ограждение, укрепляются откосы земляного полотна, обустраиваются водовод и быстротоки. Эти работы планируется завершить до 30 сентября 2017 года.

Справка «РГ».