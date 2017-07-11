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10:29 (мск), источник: Интерфакс

Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность $3 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Известный американский инвестор Уоррен Баффет передал благотворительным фондам акции основанной им инвесткомпании Berkshire Hathaway на сумму порядка $3,17 млрд.

Как говорится в сообщении Berkshire Hathaway, Баффет пожертвовал в общей сложности 18,6 млн акций класса «B» пяти благотворительным организациям: фонду Билла и Мелинды Гейтс, фонду Susan Thompson Buffett Foundation, основанному в честь его покойной жены Сьюзан Томсон, а также фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дочь и сыновья. В прошлом году Баффет передал тем же фондам акции Berkshire Hathaway стоимостью $2,86 млрд.

86-летний Баффет является крупнейшим акционером Berkshire Hathaway, по данным на конец марта ему принадлежало 32,7% голосующих акций инвесткомпании. Миллиардер конвертировал принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway класса «A» в бумаги класса «B», чтобы сделать пожертвования. Стоимость акций класса «B» подскочила на 19% за последние 12 месяцев.

В 2006 году миллиардер пообещал пожертвовать 85% принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway фонду Билла и Мелинды Гейтс. В общей сложности Баффет передал благотворительным фондам акции Berkshire на сумму $27,54 млрд.

В сообщении Berkshire Hathaway отмечается, что миллиардер намерен направить на благотворительные цели все принадлежащие ему акции инвесткомпании через ежегодные пожертвования.

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