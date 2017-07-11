На развитие Нижнего Тагила потребуется 30 миллиардов

Источник: УралИнформБюро

На программу развития Нижнего Тагила до 2022 года, когда город отпразднует 300-летие, планируют потратить около 30 миллиардов рублей. Сумму в беседе с ТАСС озвучил глава муниципалитета Сергей Носов.

«Подготовка к 300-летию, в принципе, уже началась. Идет инженерная, юридическая, финансовая проработка, потому что это требует не только бюджетных средств. Если говорить о программе на 5 лет, то при нормальных инвестиционных подходах, использовании концессии, сумма может исчисляться десятками миллиардов, до 30 миллиардов точно», — заявил Носов.

По его словам, к юбилею должны быть реализованы программы, определяющие уровень жизни в городе на ближайшие 50 лет. Модернизация, как предполагается, коснется транспортной и спортивной инфраструктуры, благоустройства и энергообеспечения.