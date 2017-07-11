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10:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске бизнесмен вернул государству 10 миллионов

Деньги возвращены, как только на директора скрывшего их, завели уголовное дело.

Уголовное дело было заведено на директора компании «Грифон» по статье 199 (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере). С января 2013 по март 2016 года руководитель предприятия подавал неправильные декларации по НДС и доходам на прибыль.

«Чтобы уйти от ответственности, была выбрана схема завышения расходов предприятия в налоговые периоды. Общая сумма, на которую ыбло уклонение от уплаты налогов, составила 9 308 103 рубля. В ходе расследования дела обвиняемый в полном объеме уплатил в бюджет Российской Федерации недоимку по уплате налогов, а также пени и штрафы, начисленные в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика. Всего в бюджет государства им уплачено свыше 10-ти миллионов рублей,» — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета РФ по НСО.

Так как ранее директор фирмы к уголовной ответственности не привлекался и вернул средства государству в полном объеме, то уголовное дело в отношение его прекращено.

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