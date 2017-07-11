В Новосибирске бизнесмен вернул государству 10 миллионов

Уголовное дело было заведено на директора компании «Грифон» по статье 199 (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере). С января 2013 по март 2016 года руководитель предприятия подавал неправильные декларации по НДС и доходам на прибыль.

«Чтобы уйти от ответственности, была выбрана схема завышения расходов предприятия в налоговые периоды. Общая сумма, на которую ыбло уклонение от уплаты налогов, составила 9 308 103 рубля. В ходе расследования дела обвиняемый в полном объеме уплатил в бюджет Российской Федерации недоимку по уплате налогов, а также пени и штрафы, начисленные в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика. Всего в бюджет государства им уплачено свыше 10-ти миллионов рублей,» — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета РФ по НСО.