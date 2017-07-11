На проект «Чистая вода» в Челябинской области выделили 205 млн рублей

Источник: dostup1.ru

Власти Челябинской области распределили субсидии на реализацию проекта «Чистая вода» между восемью муниципалитетами — общая сумма, выделяемая из областной казны, составила 205 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление правительства региона.

Большую часть суммы получил Верхний Уфалей — 112 млн рублей. Деньги направят на завершение строительства очистных сооружений канализации. Остальную сумму разделили между Карабашом, Ашинским, Каслинским, Карталинским, Кусинским, Увельским и Уйским районами — здесь планируется возведение, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

Напомним, программа «Чистая вода» в Челябинской области стартовала в 2014 году. Ее завершение запланировано на 2020 год.