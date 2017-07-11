На проект «Чистая вода» в Челябинской области выделили 205 млн рублей
Субсидии из областной казны распределят между восемью муниципалитетами.
Субсидии из областной казны распределят между восемью муниципалитетами.
Власти Челябинской области распределили субсидии на реализацию проекта «Чистая вода» между восемью муниципалитетами — общая сумма, выделяемая из областной казны, составила 205 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление правительства региона.
Большую часть суммы получил Верхний Уфалей — 112 млн рублей. Деньги направят на завершение строительства очистных сооружений канализации. Остальную сумму разделили между Карабашом, Ашинским, Каслинским, Карталинским, Кусинским, Увельским и Уйским районами — здесь планируется возведение, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.
Напомним, программа «Чистая вода» в Челябинской области стартовала в 2014 году. Ее завершение запланировано на 2020 год.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области более 100 тыс. человек не обеспечены нормальной водой — это около 3% от общего числа жителей области.