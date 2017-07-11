Челябинская область стала второй в России по использованию карт «Мир»

Челябинская область по итогам июня 2017 года стала второй после Республики Крым среди российских регионов по количеству транзакций, совершенных в торгово-сервисных точках с использованием банковских карт «Мир», сообщают в Челябинском отделении Уральского главного управления ЦБ РФ.

Владельцы карт «Мир» за месяц воспользовались ими для оплаты покупок более 410 тысяч раз, что в 1,5 раза превышает количество транзакций за май (275 тысяч) и в 3 раза — за апрель (131 тысяча). Средний чек при этом увеличился до 488 рублей.