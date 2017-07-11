Непроходимые дебри Северного Урала станут доступными
На языке манси Маньпупунёр означает «маленькая гора с идолами». Уникальный природный памятник с каменными останцами высотой более 30 метров находится на территории
На языке манси Маньпупунёр означает «маленькая гора с идолами». Уникальный природный памятник с каменными останцами высотой более 30 метров находится на территории
— Пару лет назад легально добраться до каменных идолов было практически невозможно — ученые ввели строгий запрет на посещения, — рассказывает руководитель пермской компании «Северный Урал» Дмитрий Кириллов. —
Через болота от вертолетной площадки до каменных исполинов проложили щебеночную тропу длиной полтора километра, обустроили смотровые площадки, установили там
В 11 километрах от плато построена туристическая база, туда любители экстрима отправляются пешком. Она представляет собой аккуратные горные модули — небольшие боксы из комбинированных материалов с печным отоплением и освещением от генераторов, планируется, что в будущем их заменят солнечные батареи. По окончании туристического сезона жить здесь может любой желающий, причем абсолютно бесплатно.
В ближайшее время от турбазы до перевала будет проложен маршрут: появятся широкие тропы и указатели, освещение. На расстоянии 15 километров друг от друга установят горные модули, и тогда не надо будет брать с собой тяжелые рюкзаки, набитые спальными мешками и палатками.
— Конечно, маршрут длиной 90 километров нам обустроить не по силам — слишком дорого, — говорит Дмитрий Кириллов. — Тут даже помощь волонтеров не поможет. Пока возим туристов на вездеходах, часть маршрута они проходят пешком. Но желание создать именно пешую тропу до перевала остается. Надеемся, что нам помогут власти Республики Коми, с ними мы сейчас ведем переговоры. Но развивать бизнес только с помощью государства — такой позиции у нас нет. В Пермском крае
Стоимость тура на загадочное плато сопоставима с ценой недельного отдыха на Кипре. Порядка 10 процентов посетителей Маньпупунёра — иностранцы, граждане Малайзии, Австралии, Чехии, Германии, Франции, Великобритании и прибалтийских государств.
Комментарий
Ольга Будаева, директор государственного автономного учреждения «Туристский информационный центр»:
— С компанией, которая знакомит туристов с уникальным природным памятником Маньпупунёр, мы работаем активно, хотя речи о финансовой поддержке пока нет. Помогаем ей участвовать в тематических выставочных мероприятиях, знакомим с потенциальными партнерами из других регионов, активно распространяем информацию о маршруте. Сегодня внутренний туризм в Прикамье получает второе дыхание. Людям очень нравятся экологические и экстремальные туры — сплавы по быстрым рекам, экскурсии в дикие пещеры. Рыночный тренд быстро уловили региональные туроператоры — сегодня они готовы предложить любителям уральской природы путешествия на любой вкус.