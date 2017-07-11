Непроходимые дебри Северного Урала станут доступными

Источник: "Российская газета"

— Пару лет назад легально добраться до каменных идолов было практически невозможно — ученые ввели строгий запрет на посещения, — рассказывает руководитель пермской компании «Северный Урал» Дмитрий Кириллов. — Кое-кого это не останавливало: люди пробирались к нагорью ночью, в туман, порой их ловили и штрафовали, но отвадить туристов окончательно так и не могли. И это при том, что Маньпупунёр со всех сторон окружают болота. Сегодня до плато можно пройти даже в тапочках. Нам удалось убедить руководство заповедника, что современная туристическая инфраструктура позволяет сохранить уникальный природный памятник.

Через болота от вертолетной площадки до каменных исполинов проложили щебеночную тропу длиной полтора километра, обустроили смотровые площадки, установили там web-камеры и провели интернет. В ближайшее время появится санитарный модуль. Маньпупунёр стал обжитой территорией. Сегодня туристы могут выбрать однодневный тур, но при желании есть возможность остаться вдалеке от цивилизации на неделю.

В 11 километрах от плато построена туристическая база, туда любители экстрима отправляются пешком. Она представляет собой аккуратные горные модули — небольшие боксы из комбинированных материалов с печным отоплением и освещением от генераторов, планируется, что в будущем их заменят солнечные батареи. По окончании туристического сезона жить здесь может любой желающий, причем абсолютно бесплатно.

Любителей экстрима ждет и перевал Дятлова, где зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов-лыжников.

В ближайшее время от турбазы до перевала будет проложен маршрут: появятся широкие тропы и указатели, освещение. На расстоянии 15 километров друг от друга установят горные модули, и тогда не надо будет брать с собой тяжелые рюкзаки, набитые спальными мешками и палатками.

— Конечно, маршрут длиной 90 километров нам обустроить не по силам — слишком дорого, — говорит Дмитрий Кириллов. — Тут даже помощь волонтеров не поможет. Пока возим туристов на вездеходах, часть маршрута они проходят пешком. Но желание создать именно пешую тропу до перевала остается. Надеемся, что нам помогут власти Республики Коми, с ними мы сейчас ведем переговоры. Но развивать бизнес только с помощью государства — такой позиции у нас нет. В Пермском крае почему-то считают, что мы работаем за его пределами, и о каком-то серьезном сотрудничестве речи пока не идет. Однако все деньги путешественники оставляют в Прикамье: приезжают в его столицу (если не местные) и там приобретают путевки, останавливаются в гостиницах, покупают продукты для похода. Далее мы везем их на север региона, в Ныроб, где туристы посещают музеи, и лишь потом на вертолете доставляем в необитаемые места.

Стоимость тура на загадочное плато сопоставима с ценой недельного отдыха на Кипре. Порядка 10 процентов посетителей Маньпупунёра — иностранцы, граждане Малайзии, Австралии, Чехии, Германии, Франции, Великобритании и прибалтийских государств.

Комментарий

Ольга Будаева, директор государственного автономного учреждения «Туристский информационный центр»: