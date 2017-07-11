Номерной фонд для гостей ЧМ-2018 на Дону превысит требуемый ФИФА минимум

«ФИФА устанавливает определенные условия по номерному фонду — для клиентских групп должно быть подготовлено минимум 860 номеров. На сегодняшний день в регионе готовы 825 номеров для этих целей. В стадии согласования договоры еще с семью гостиницами на 331 номер. Таким образом, после подписания договоров мы сможем предоставить данной категории гостей 1156 номеров, что превышает минимальные требования ФИФА. Для болельщиков должно быть подготовлено не менее 4 тысяч номеров. При этом общее количество номеров в Ростовской области составляет 12,7 тысячи», — сообщил он.