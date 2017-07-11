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10:36 (мск), источник: Ежедневник.by

Россельхознадзор усиливает контроль в отношении ряда белорусских производителей

Россельхознадзор с 11 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию молочной и мясной продукции трех белорусских предприятий и вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда производителей.

Источник: Ежедневник.by

По информации Россельхознадзора, временные ограничения на поставки вводятся из-за очередных случаев выявления антибиотиков и потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов в продукции животного происхождения. Запрет касается продукции филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (из-за повторного выявления в мясе птицы остатков тилмикозина, энрофлоксацина и ципрофлоксацина), ОАО «Александрийское» (повторное выявление в мясе птицы остатков энрофлоксацина) и ОАО «Молочный мир» (повторное выявление в сухой молочной сыворотке остатков линкомицина).

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В связи с обнаружением антибиотиков на усиленный лабораторный контроль былы взяты поставки продукции 11 белорусских поставщиков. В их числе ОАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Барановичское РАЙПО», РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал, ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Солигорская птицефабрика» и ОАО «Смолевичи Бройлер».

Россельхознадзор обратился к белорусским коллегам с просьбой принять меры по недопущению поставок в Россию товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и России.

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