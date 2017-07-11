Россельхознадзор усиливает контроль в отношении ряда белорусских производителей

Источник: Ежедневник.by

По информации Россельхознадзора, временные ограничения на поставки вводятся из-за очередных случаев выявления антибиотиков и потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов в продукции животного происхождения. Запрет касается продукции филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» (из-за повторного выявления в мясе птицы остатков тилмикозина, энрофлоксацина и ципрофлоксацина), ОАО «Александрийское» (повторное выявление в мясе птицы остатков энрофлоксацина) и ОАО «Молочный мир» (повторное выявление в сухой молочной сыворотке остатков линкомицина).

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В связи с обнаружением антибиотиков на усиленный лабораторный контроль былы взяты поставки продукции 11 белорусских поставщиков. В их числе ОАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Барановичское РАЙПО», РУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Вилейский филиал, ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Солигорская птицефабрика» и ОАО «Смолевичи Бройлер».