Больше четырех миллионов рублей уйдет в Бердске на уличный спорт

Спортивные площадки будут открыты в разных микрорайонах города. В частности, такой объект должны построить в микрорайоне «Северный», где на данный момент нет вообще ни одного сооружения, предназначенного для взрослых горожан или молодежи, которые хотят заниматься спортом.

«На каждом таком объекте будет установлено по восемь тренажеров. При этом выбор пал на те из них, которые позволяют тренировать разные группы мышц. Сейчас речь идет, например, о шведской стенке, шаговом тренажере, турниках», — рассказал корреспонденту VN.ru заместитель начальника отдела физкультуры и спорта Дмитрий Князев.

Каждая спортивная точка будет представлять собой забетонированную площадку площадью 6 на 4 метра с ограждением. В среднем стоимость такого объекта составит 400 тысяч рублей. На реализацию проекта направят бюджетные средства — бердские депутаты готовы выделить деньги из своих фондов.

Недавно бердские активисты решили выступить с предложением присвоить Бердску статус спортграда. Безусловно, воплощение в жизнь идеи с площадками только приблизит горожан к достижению этой цели.