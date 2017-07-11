В Татарстане утвердили новый размер минимальной зарплаты

Ранее аналогичные соглашения подписывались в Татарстане четыре раза, первое было заключено в 2007 году.

Если до начала июля этого года согласно соглашению 2016 года МРОТ в реальном секторе экономики в Татарстане составлял 8 тыс. 252 рубля, то с 1 июля 2017 года этот показатель вырос на 596 рублей. «Принятый уровень МРОТ соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в республике за I квартал 2017 года. Повышение минимального уровня заработной платы — это очень важный шаг в деле повышения уровня жизни населения в условиях, когда экономика республики все еще испытывает определенные сложности», — отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По его словам, в Татарстане отмечается эффективная динамика по основным макроэкономическим показателям. Так, рост ВВП в январе-мае этого года составил 104 процента по отношению к аналогичному периоду 2016-го, индекс промышленного производства достиг 103,5 процента. По итогам первого полугодия 2017 года в республике введено 1 млн 92 тыс. кв. м общей площади жилья — это 101 процент к уровню прошлого года. По данному показателю Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место среди субъектов России.

Алексей Песошин отметил и то, что Татарстан активно развивается и в вопросе привлечения инвестиций. «По результатам национального рейтинга Татарстан третий год подряд становится лидером в России как регион, где созданы наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2016 году республика заняла первое место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Оборот розничной торговли в Татарстане за январь-май составил 22,5 млрд рублей. По данному показателю РТ занимает первое место в ПФО и восьмое место в России», — отметил Премьер-министр РТ.

В Татарстане на сегодняшний день официально безработными признаны свыше 13 тыс. человек — это 0,64 процента от численности экономически активного населения. Средняя заработная плата на предприятиях и организациях составила 31,1 тыс. рублей, что на 6,8 процента выше, чем в 2016 году.