Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Эффект плацебо помогает и в спорте
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Трамп рассказал, как сильно давил на Путина в Гамбурге – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Щиты Венесуэлы
14:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане утвердили новый размер минимальной зарплаты

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане определен новый уровень минимальной заработной платы для внебюджетного сектора экономики — с 1 июля 2017 года он составляет 8 тыс. 848 рублей. Данное соглашение было подписано в Кабинете Министров РТ Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ и Правительством республики в лице Премьер-министра Алексея Песошина.

Ранее аналогичные соглашения подписывались в Татарстане четыре раза, первое было заключено в 2007 году.

Если до начала июля этого года согласно соглашению 2016 года МРОТ в реальном секторе экономики в Татарстане составлял 8 тыс. 252 рубля, то с 1 июля 2017 года этот показатель вырос на 596 рублей. «Принятый уровень МРОТ соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в республике за I квартал 2017 года. Повышение минимального уровня заработной платы — это очень важный шаг в деле повышения уровня жизни населения в условиях, когда экономика республики все еще испытывает определенные сложности», — отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По его словам, в Татарстане отмечается эффективная динамика по основным макроэкономическим показателям. Так, рост ВВП в январе-мае этого года составил 104 процента по отношению к аналогичному периоду 2016-го, индекс промышленного производства достиг 103,5 процента. По итогам первого полугодия 2017 года в республике введено 1 млн 92 тыс. кв. м общей площади жилья — это 101 процент к уровню прошлого года. По данному показателю Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место среди субъектов России.

Алексей Песошин отметил и то, что Татарстан активно развивается и в вопросе привлечения инвестиций. «По результатам национального рейтинга Татарстан третий год подряд становится лидером в России как регион, где созданы наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2016 году республика заняла первое место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Оборот розничной торговли в Татарстане за январь-май составил 22,5 млрд рублей. По данному показателю РТ занимает первое место в ПФО и восьмое место в России», — отметил Премьер-министр РТ.

В Татарстане на сегодняшний день официально безработными признаны свыше 13 тыс. человек — это 0,64 процента от численности экономически активного населения. Средняя заработная плата на предприятиях и организациях составила 31,1 тыс. рублей, что на 6,8 процента выше, чем в 2016 году.

Как отметила председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, новый уровень МРОТ для реального сектора экономики в Татарстане, принятый с июля этого года, превышает российскую «минималку»: «Минимальный уровень оплаты труда в РТ на 13 процентов превышает МРОТ российский, который с 1 июля 2017 года составляет 7 тыс. 800 рублей».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Спасатели сняли с трубы в Альметьевске неадекватного мужчину
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербург активно застраивают апартаментами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь