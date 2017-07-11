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11:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

580 км дорог отремонтируют в Краснодарском крае

Объем дорожного фонда Краснодарского края в этом году вырос до 23,5 млрд рублей. На эти деньги планируют отремонтировать не менее 580 км региональных дорог и 10 мостов, а также установить 70 км освещения на дорогах в населенных пунктах.

На содержание региональных дорог предусмотрено 5,5 млрд рублей, на ремонт и капитальный ремонт — 8,8 млрд рублей.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, 3,3 млрд рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог, 3,7 млрд рублей — на развитие улично-дорожной сети муниципальных образований. На программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации выделят 1,9 млрд рублей.

«Это беспрецедентная сумма. Поэтому контроль за расходованием данных средств очень жесткий. Средства дорожного фонда должны расходоваться максимально прозрачно и эффективно. Сегодня любая копейка на счету, а дорожные деньги — это стратегически важные деньги, поэтому мы пристально следим за наполнением фонда», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Следить за расходованием средств намерен лично президент России Владимир Путин. Доклад по этому вопросу глава государства потребовал представить до 1 ноября.

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