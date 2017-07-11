580 км дорог отремонтируют в Краснодарском крае

На содержание региональных дорог предусмотрено 5,5 млрд рублей, на ремонт и капитальный ремонт — 8,8 млрд рублей.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, 3,3 млрд рублей выделят на строительство и реконструкцию дорог, 3,7 млрд рублей — на развитие улично-дорожной сети муниципальных образований. На программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации выделят 1,9 млрд рублей.
«Это беспрецедентная сумма. Поэтому контроль за расходованием данных средств очень жесткий. Средства дорожного фонда должны расходоваться максимально прозрачно и эффективно. Сегодня любая копейка на счету, а дорожные деньги — это стратегически важные деньги, поэтому мы пристально следим за наполнением фонда», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Следить за расходованием средств намерен лично президент России Владимир Путин. Доклад по этому вопросу глава государства потребовал представить до 1 ноября.