Владимир Путин поручил властям Кубани пристально следить за наполнение дорожного фонда

Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. Президент дал поручение Правительству страны и руководству ряда регионов (прежде всего Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Тверской и Астраханской областей и республики Калмыкия) «принять исчерпывающие меры по приведению в соответствие объемов формируемых региональных дорожных фондов объемам средств, фактически полученных от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств таких фондов», говорится в официальном сообщении Кремля. Доклад по этому вопросу необходимо предоставить Президенту России до 1 ноября.

На Кубани в этом году объем финансирования дорожного фонда увеличен до 23,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Эти средства пойдут и на ремонт дорог, и на восстановление мостов, и на установление дорожного освещения, и на создание новых магистралей.

Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, «контроль за расходованием данных средств будет очень жесткий».

— Средства дорожного фонда должны расходоваться максимально прозрачно и эффективно. Сегодня любая копейка на счету, а дорожные деньги — это стратегически важные деньги, поэтому мы пристально следим за наполнением фонда, — заявил глава региона.