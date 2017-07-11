Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
10 трагических и странных смертей во время секса
Стрельбу в офисном здании в Москве устроил полковник полиции
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: в Киеве рассказали о просмотре российского ТВ на передовой
СМИ о версиях крушения малайзийского "Боинга"
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
"Теперь его не остановить": Анисина о любви Джигурды и разводе
Овсиенко о ребёнке: Женщины в моем возрасте рожают
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12«Мать Ганга»
16:51 (мск), источник: Новая Кубань

Владимир Путин поручил властям Кубани пристально следить за наполнение дорожного фонда

В этом году в Краснодарском крае на ремонт и содержание дорог выделено 23 млрд рублей.

Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. Президент дал поручение Правительству страны и руководству ряда регионов (прежде всего Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Тверской и Астраханской областей и республики Калмыкия) «принять исчерпывающие меры по приведению в соответствие объемов формируемых региональных дорожных фондов объемам средств, фактически полученных от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств таких фондов», говорится в официальном сообщении Кремля. Доклад по этому вопросу необходимо предоставить Президенту России до 1 ноября.

На Кубани в этом году объем финансирования дорожного фонда увеличен до 23,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Эти средства пойдут и на ремонт дорог, и на восстановление мостов, и на установление дорожного освещения, и на создание новых магистралей.

Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, «контроль за расходованием данных средств будет очень жесткий».

— Средства дорожного фонда должны расходоваться максимально прозрачно и эффективно. Сегодня любая копейка на счету, а дорожные деньги — это стратегически важные деньги, поэтому мы пристально следим за наполнением фонда, — заявил глава региона.

Напомним, ранее краснодарский студент привлек внимание Владимира Путин к дорогам на Кубани. Юноша показал президенту во время «прямой линии» улицу Новороссийскую в краевой столице.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания ПРО THAAD на Аляске
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Полина Максимова и Юрий Колокольников сыграют любовь в сериале Канал НТВ готовит к эфиру новый детективный проект о романтических отношениях между сотрудниками полиции
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербургские бизнес-центры ставят антирекорды
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь