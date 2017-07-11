Владимир Путин поручил властям Кубани пристально следить за наполнение дорожного фонда
В этом году в Краснодарском крае на ремонт и содержание дорог выделено 23 млрд рублей.
В этом году в Краснодарском крае на ремонт и содержание дорог выделено 23 млрд рублей.
Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. Президент дал поручение Правительству страны и руководству ряда регионов (прежде всего Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Тверской и Астраханской областей и республики Калмыкия) «принять исчерпывающие меры по приведению в соответствие объемов формируемых региональных дорожных фондов объемам средств, фактически полученных от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств таких фондов», говорится в официальном сообщении Кремля. Доклад по этому вопросу необходимо предоставить Президенту России до 1 ноября.
На Кубани в этом году объем финансирования дорожного фонда увеличен до 23,5 млрд рублей, сообщает
Эти средства пойдут и на ремонт дорог, и на восстановление мостов, и на установление дорожного освещения, и на создание новых магистралей.
Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, «контроль за расходованием данных средств будет очень жесткий».
— Средства дорожного фонда должны расходоваться максимально прозрачно и эффективно. Сегодня любая копейка на счету, а дорожные деньги — это стратегически важные деньги, поэтому мы пристально следим за наполнением фонда, — заявил глава региона.
Напомним, ранее краснодарский студент привлек внимание Владимира Путин к дорогам на Кубани. Юноша показал президенту во время «прямой линии» улицу Новороссийскую в краевой столице.