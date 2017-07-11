Погорельцев Лесосибирска поселят на свалке химикатов

Источник: РИА "Новости"

Об этом Newslab.ru рассказали жители поселка, пострадавшие в результате пожара 24 мая этого года.

По словам очевидцев, строители лишь сняли полметра земли. Однако этого недостаточно, чтобы участок стал пригодным для застройки, после десятилетий захоронения здесь различных химических отходов, уверен один из жителей поселка — инженер-строитель по специальности.

В городской администрации Лесосибирска доводы собеседника Newslab.ru не поддержали:

«Если работы начались — значит, все необходимые документы у строителей есть, — заявили в отделе архитектуры и градостроительства, — все изыскания проведены и участок земли пригоден».

При этом, какой-либо конкретной информации в мэрии не сообщили, пояснив, что это компетенция основного заказчика работ — Красноярского краевого фонда жилищного строительства.

В фонде пояснить ситуацию также не смогли, переадресовав вопросы в «Красноярскгражданпроект», который отвечал за проведения всех изысканий, землеустройства и т. д., а там посоветовали обратиться в краевое министерство строительства и ЖКХ, которое аккумулирует всю информацию по этому вопросу. Однако чиновники, которые могли бы прояснить ситуацию оказались в отпуске.

Поэтому узнать на каком основании строительство новых домов для погорельцев ведется на старом полигоне химотходов не удалось. Равно как и то, на каком этапе сейчас находятся эти работы, кто является подрядчиком и почему в середине июля только начинают возводить опалубку для заливки фундаментов.

«Как инженер-строитель я не понимаю, как они успеют поставить дома до осени, — говорит житель Стрелки, — сейчас на участке всего два человека, которые готовят доски к сооружению опалубки».

При этом, покупать для погорельцев вторичное жилье власти отказываются, предлагая как альтернативу новым домам переезд в Лесосибирск. Дошло до того, что группа активистов из числа пострадавших явилась к главе Лесосибирска Андрею Хохрякову, с требованием объяснить происходящее. Тот заверил жителей, что работы начнутся в начале следующей недели. Было это 4 июля. Но еще вчера в Стрелке ничего не происходило.