Метро в Екатеринбурге будут строить на деньги Пенсионного фонда

Источник: УралИнформБюро

Деньги на строительство второй ветки екатеринбургского метро мэрия рассчитывает получить из Пенсионного фонда России. Об этом на полях ИННОПРОМа заявил глава городского департамента экономики Александр Прядеин.

июля на выставке презентовали проект «подземки», которая должна соединить ВИЗ с ЖБИ. Строительство ветки с 9 станциями обойдется в 75 миллиардов рублей. «Таких затрат ни бюджет города, ни бюджет области не потянет. Наиболее оптимальный вариант — это концессия. Она позволит привлечь средства различных фондов, в том числе Пенсионного фонда России, на срок 25−30 лет», — сообщил чиновник.