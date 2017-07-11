В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Фурманова

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургские теплоэнергетики на неделю отложили перекрытие улицы Фурманова на участке от Серова до Московской — с 11 июля на 17 июля 2017 года.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании «Уралинформбюро» не смогли пояснить, с чем связан перенос сроков. «Это — решение ГИБДД», — прокомментировали там.

В компании добавили, что они успеют завершить работы к 7 октября 2017 года, как и планировалось изначально.