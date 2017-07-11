В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Фурманова
На участке от Серова до Московской.
На участке от Серова до Московской.
Екатеринбургские теплоэнергетики на неделю отложили перекрытие улицы Фурманова на участке от Серова до Московской — с 11 июля на 17 июля 2017 года.
В
В компании добавили, что они успеют завершить работы к 7 октября 2017 года, как и планировалось изначально.
Стоит отметить, что тепломагистраль на улице Фурманова перекладывают не первый год. Сначала реконструкции подвергся отрезок от Цвиллинга до 8 Марта. Последним, в 2016 году, приводили в порядок участок между 8 Марта и Серова.