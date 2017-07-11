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11:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Фурманова

На участке от Серова до Московской.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургские теплоэнергетики на неделю отложили перекрытие улицы Фурманова на участке от Серова до Московской — с 11 июля на 17 июля 2017 года.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании «Уралинформбюро» не смогли пояснить, с чем связан перенос сроков. «Это — решение ГИБДД», — прокомментировали там.

В компании добавили, что они успеют завершить работы к 7 октября 2017 года, как и планировалось изначально.

Стоит отметить, что тепломагистраль на улице Фурманова перекладывают не первый год. Сначала реконструкции подвергся отрезок от Цвиллинга до 8 Марта. Последним, в 2016 году, приводили в порядок участок между 8 Марта и Серова.

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