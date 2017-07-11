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12:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 60 млн рублей пойдет на благоустройство Приморского парка в Таганроге

Более 60 млн рублей планируется выделить в 2017 году на благоустройство Приморского парка в Таганроге.

Согласно информации из официальных источников, парк благоустроят в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Эскизный проект благоустройства должен быть подготовлен до конца июля.

Работы в парке планируется выполнять поэтапно, чтобы отдыхающие не испытывали неудобств.

Напомним, в 2017 году в Ростовской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предполагается благоустроить дворы и общественные пространства в Ростове, Таганроге, Азове, Зверево, Гуково и Донецке. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

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