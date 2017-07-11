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11:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

День металлурга отмечают в Братске

Праздничные мероприятия для горожан и сотрудников РУСАЛа пройдут с 10 по 16 июля.

День металлурга отмечают в Братске в третье воскресенье июля. Для всех горожан и сотрудников Братской промплощадки РУСАЛа с 10 по 16 июля проходят праздничные мероприятия. Первыми поздравления с профессиональным праздником принимают ветераны Братского алюминиевого завода. Металлургам, находящимся на заслуженном отдыхе, перечислена материальная помощь, а концертная программа для них состоится в Братском драматическом театре. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе РУСАЛа.

В конференц-зале БрАЗа пройдет награждение призеров и победителей конкурсов «Улучшение года» и «Профессионалы РУСАЛа», присвоение званий «Лучший наставник» и «Лучший молодой работник», а также вручение наград администрации завода и награждение победителей заводской спартакиады. 14 июля в театрально-концертном центре «Братск-АРТ» состоится торжественное собрание, посвященное Дню металлурга. В этом году более 200 заводчан получат благодарности, почетные грамоты и благодарственные письма министерства промышленности и торговли России, губернатора Иркутской области, мэра города, Думы Братска, руководства компании и завода.

«Самая насыщенная программа ждет горожан 15 июля. В полдень в Парке металлургов состоится подведение итогов Фестиваля бетонных скульптур, спонсором которого выступил БрАЗ. Победители и участники Фестиваля получат денежные призы, а для всех присутствующих подготовлены конкурсы и развлечения», — отметили в пресс-службе.

В 19.00 всех жителей Братска приглашают на площадь Ленина, где состоится грандиозная праздничная программа с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады — группы «Рондо». В завершение вечера впервые в Братске пройдет 3D мэппинг-шоу «ALхимия света».

Еще одним ярким сюрпризом для жителей станет выступление студентов школы-студии МХАТ в рамках «РУСАЛ ФестивAL Театр». Два дня подряд на сцене драматического театра горожане смогут увидеть постановку «ЧудоЧудоЧеловек» по мотивам произведений Корнея Чуковского.

День семейного отдыха объявлен на 16 июля. На территории яхт-клуба БрАЗа для детей и взрослых будет организована развлекательная программа с конкурсами и подарками. Здесь же пройдут соревнования на Кубок управляющего директора среди команд подразделений завода и предприятий промплощадки БрАЗа.

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