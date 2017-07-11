День металлурга отмечают в Братске в третье воскресенье июля. Для всех горожан и сотрудников Братской промплощадки РУСАЛа с 10 по 16 июля проходят праздничные мероприятия. Первыми поздравления с профессиональным праздником принимают ветераны Братского алюминиевого завода. Металлургам, находящимся на заслуженном отдыхе, перечислена материальная помощь, а концертная программа для них состоится в Братском драматическом театре. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе РУСАЛа.

В конференц-зале БрАЗа пройдет награждение призеров и победителей конкурсов «Улучшение года» и «Профессионалы РУСАЛа», присвоение званий «Лучший наставник» и «Лучший молодой работник», а также вручение наград администрации завода и награждение победителей заводской спартакиады. 14 июля в театрально-концертном центре «Братск-АРТ» состоится торжественное собрание, посвященное Дню металлурга. В этом году более 200 заводчан получат благодарности, почетные грамоты и благодарственные письма министерства промышленности и торговли России, губернатора Иркутской области, мэра города, Думы Братска, руководства компании и завода.

«Самая насыщенная программа ждет горожан 15 июля. В полдень в Парке металлургов состоится подведение итогов Фестиваля бетонных скульптур, спонсором которого выступил БрАЗ. Победители и участники Фестиваля получат денежные призы, а для всех присутствующих подготовлены конкурсы и развлечения», — отметили в пресс-службе.

В 19.00 всех жителей Братска приглашают на площадь Ленина, где состоится грандиозная праздничная программа с участием творческих коллективов города и звезд российской эстрады — группы «Рондо». В завершение вечера впервые в Братске пройдет 3D мэппинг-шоу «ALхимия света».

Еще одним ярким сюрпризом для жителей станет выступление студентов школы-студии МХАТ в рамках «РУСАЛ ФестивAL Театр». Два дня подряд на сцене драматического театра горожане смогут увидеть постановку «ЧудоЧудоЧеловек» по мотивам произведений Корнея Чуковского.