День металлурга отмечают в Братске
Праздничные мероприятия для горожан и сотрудников РУСАЛа пройдут с 10 по 16 июля.
Праздничные мероприятия для горожан и сотрудников РУСАЛа пройдут с 10 по 16 июля.
День металлурга отмечают в Братске в третье воскресенье июля. Для всех горожан и сотрудников Братской промплощадки РУСАЛа с 10 по 16 июля проходят праздничные мероприятия. Первыми поздравления с профессиональным праздником принимают ветераны Братского алюминиевого завода. Металлургам, находящимся на заслуженном отдыхе, перечислена материальная помощь, а концертная программа для них состоится в Братском драматическом театре. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В
«Самая насыщенная программа ждет горожан 15 июля. В полдень в Парке металлургов состоится подведение итогов Фестиваля бетонных скульптур, спонсором которого выступил БрАЗ. Победители и участники Фестиваля получат денежные призы, а для всех присутствующих подготовлены конкурсы и развлечения», — отметили в
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День семейного отдыха объявлен на 16 июля. На территории