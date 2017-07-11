Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
Путину доложили о сообщениях про казни в Чечне
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:53 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке определят «100 лучших товаров Приморья». Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

Продовольственное эмбарго не страшно. Сегодня во Владивостоке состоялась дегустация товаров от производителей края. Экспертам предстояло выявить лучший продукт по нескольким показателям для участия в конкурсе «100 лучших товаров Приморья». Какой ассортимент был представлен специалистам, и как они его оценили?

Источник: Вести Приморье

— Это хлопья овсяные. Мед натуральный, солод ржаной, семя подсолнечника.

Разбираться в подчас непростой гамме вкусов — их профессия. Подобные застолья устраивают не часто, поэтому за лишние калории женщины-эксперты не переживают. Татьяна Громова, полагаясь на богатый опыт и вкусовые рецепторы, легко может определить качество продукта. В специальную анкету вносят и другие критерии.

Татьяна Громова, эксперт по сертификации: «Вкусовые данные, вешний вид, маркировка, упаковка, консистенция. Внешний вид для покупателя очень много значит, вкус определяется тоже с документом соответствующим: или ТУ или ГОСТ».

Колбасные и мясные деликатесы, хлеб, кондитерские изделия. За право войти в сотню лучших товаров края борются 18 предприятий Приморья. Среди них как известные бренды, так и те, кто только начинает завоевывать рынок Приморья. Натуральное сырье или заменитель, отсутствие и наличие консервантов. То, что легко скрыть от обычного покупателя, на дегустации выявляют моментально.

Галина Ураскина, начальник отдела Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае: «Согласно состава продукции оценивается, есть ли те или другие добавки, например, специи. Потому, что это эксперты пробуют, они могут отличить наличие каких-то специй. Эксперты потом еще дают рекомендации, что необходимо исправить».

Во время загрузки произошла ошибка.

Российская продукция может спокойно конкурировать с зарубежной. Импортозамещение в крае работает. Развитие предприятий пищевой отрасли тому показатель. Местные компании отмечают рост продажи продукции. Одна из причин — использование натурального сырья.

Виктор Пономарев, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края: «Продукция у нас должна быть с ограниченным, не длительным сроком хранения. Это отличие и йогуртов, и молочной продукции, и мясной. Местная продукция без добавок, без консервантов. Она хранится меньше, но зато это более качественная продукция».

После окончания дегустации экспертам предстоит подсчет баллов. Лучшие образцы товаров станут лидерами в крае и получат специальную маркировку со знаком качества. Также уже в конце июля станут известны производители, которые представят Приморье на Всероссийском конкурсе 100 лучших товаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь