Во Владивостоке определят «100 лучших товаров Приморья». Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

Источник: Вести Приморье

— Это хлопья овсяные. Мед натуральный, солод ржаной, семя подсолнечника.

Разбираться в подчас непростой гамме вкусов — их профессия. Подобные застолья устраивают не часто, поэтому за лишние калории женщины-эксперты не переживают. Татьяна Громова, полагаясь на богатый опыт и вкусовые рецепторы, легко может определить качество продукта. В специальную анкету вносят и другие критерии.

Татьяна Громова, эксперт по сертификации: «Вкусовые данные, вешний вид, маркировка, упаковка, консистенция. Внешний вид для покупателя очень много значит, вкус определяется тоже с документом соответствующим: или ТУ или ГОСТ».

Колбасные и мясные деликатесы, хлеб, кондитерские изделия. За право войти в сотню лучших товаров края борются 18 предприятий Приморья. Среди них как известные бренды, так и те, кто только начинает завоевывать рынок Приморья. Натуральное сырье или заменитель, отсутствие и наличие консервантов. То, что легко скрыть от обычного покупателя, на дегустации выявляют моментально.

Галина Ураскина, начальник отдела Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае: «Согласно состава продукции оценивается, есть ли те или другие добавки, например, специи. Потому, что это эксперты пробуют, они могут отличить наличие каких-то специй. Эксперты потом еще дают рекомендации, что необходимо исправить».

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Российская продукция может спокойно конкурировать с зарубежной. Импортозамещение в крае работает. Развитие предприятий пищевой отрасли тому показатель. Местные компании отмечают рост продажи продукции. Одна из причин — использование натурального сырья.

Виктор Пономарев, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края: «Продукция у нас должна быть с ограниченным, не длительным сроком хранения. Это отличие и йогуртов, и молочной продукции, и мясной. Местная продукция без добавок, без консервантов. Она хранится меньше, но зато это более качественная продукция».