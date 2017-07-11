Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Британская студентка спротезировала «шестой палец»
МВД снова объявило тендер за покупку самолета за 1,7 млрд руб.
В России массово закрываются агентства недвижимости
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В России появятся реестры обманутых дольщиков апартаментов
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске резко подешевели противодиарейные лекарства и поливитамины

За последние три месяца в регионе снизились цены на жизненно необходимые медикаменты.

Источник: Reuters

С апреля по июнь 2017 года лекарства в Омской области подешевели на 1,5%.

По данным Омскстата, особенно заметно обрушилась цена на лоперамид (противодиарейное средство) — на 9,6%. Снизились цены и на индапимид (средство от повышенного давления) — на 5,8%, а также на амоксициллин (антибиотик) — на 4,7%). Випоцетин (препарат для улучшения мозгового кровообращения) стал стоить на 3,4% меньше.

Уменьшилась стоимость таких лекарств, как амброксол, бисопролол, сеннозиды, гипотиазид, ацетилсалициловая кислота, нитроглицерин, панкреатин, смекта.

Заметно подорожал гепарин натрия (препарат для снижения свёртываемости крови) — на 9,7%.

Изменились расценки и на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым. Из отечественных медикаментов на 2,8−9,9% подешевели поливитамины, сульфацетамид, левомеколь, валидол. На 1,8−4,4% подорожали линекс, стрепсилс, комбинированные анальгетики, верошпирон, ренни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омской области повар из школы спасла тонувшую девочку
Боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
«Ъ»: ОБСЕ впервые в истории осталась без руководства
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
Школьник из США позвонил шефу Пентагона и взял у него интервью
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Кожевникова рассказала, почему ей не хотели дать главную роль Звезда сериала «Универ» призналась, что продюсеры ей не доверяли
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
В сделках с новостройками будут использовать блокчейн
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь