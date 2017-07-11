В Омске резко подешевели противодиарейные лекарства и поливитамины

С апреля по июнь 2017 года лекарства в Омской области подешевели на 1,5%.

По данным Омскстата, особенно заметно обрушилась цена на лоперамид (противодиарейное средство) — на 9,6%. Снизились цены и на индапимид (средство от повышенного давления) — на 5,8%, а также на амоксициллин (антибиотик) — на 4,7%). Випоцетин (препарат для улучшения мозгового кровообращения) стал стоить на 3,4% меньше.