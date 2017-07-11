В Омске резко подешевели противодиарейные лекарства и поливитамины
За последние три месяца в регионе снизились цены на жизненно необходимые медикаменты.
За последние три месяца в регионе снизились цены на жизненно необходимые медикаменты.
С апреля по июнь 2017 года лекарства в Омской области подешевели на 1,5%.
По данным Омскстата, особенно заметно обрушилась цена на лоперамид (противодиарейное средство) — на 9,6%. Снизились цены и на индапимид (средство от повышенного давления) — на 5,8%, а также на амоксициллин (антибиотик) — на 4,7%). Випоцетин (препарат для улучшения мозгового кровообращения) стал стоить на 3,4% меньше.
Уменьшилась стоимость таких лекарств, как амброксол, бисопролол, сеннозиды, гипотиазид, ацетилсалициловая кислота, нитроглицерин, панкреатин, смекта.
Заметно подорожал гепарин натрия (препарат для снижения свёртываемости крови) — на 9,7%.
Изменились расценки и на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым. Из отечественных медикаментов на 2,8−9,9% подешевели поливитамины, сульфацетамид, левомеколь, валидол. На 1,8−4,4% подорожали линекс, стрепсилс, комбинированные анальгетики, верошпирон, ренни.