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11:59 (мск), источник: Коммерсантъ

На благоустройство парка Собино в Ростове потратят 130 млн рублей

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, на благоустройство парка Собино в Ростове-на-Дону будет выделено 130 млн рублей из областного и федерального бюджета, также планируется привлечь деньги инвесторов.

Парк Собино хотят разделить на две части: зону активного и зону тихого отдыха. В зоне активного отдыха обустроят амфитеатр для проведения концертов, спортивную и детскую площадки, и летний кинотеатр. Во второй зоне разместят террасу для проведения выездных свадебных церемоний, площадку для выгула и дрессировки собак. Для маломобильных граждан в парке оборудуют специальные входы с пандусами. В парке обустроят отдельные игровые зоны для детей, площадки для занятий спортом, места для семейного отдыха и летний кинотеатр.

Сейчас в Ростовской области идет реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2017 году будут благоустроены дворы и общественные пространства шести городов: Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Зверева, Гукова и Донецка. На эти цели направят 1,2 млрд руб.

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