На благоустройство парка Собино в Ростове потратят 130 млн рублей

Парк Собино хотят разделить на две части: зону активного и зону тихого отдыха. В зоне активного отдыха обустроят амфитеатр для проведения концертов, спортивную и детскую площадки, и летний кинотеатр. Во второй зоне разместят террасу для проведения выездных свадебных церемоний, площадку для выгула и дрессировки собак. Для маломобильных граждан в парке оборудуют специальные входы с пандусами. В парке обустроят отдельные игровые зоны для детей, площадки для занятий спортом, места для семейного отдыха и летний кинотеатр.