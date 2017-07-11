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12:00 (мск), источник: "Российская газета"

Свердловская область поможет строить корабли

В рамках международной выставки «Иннопром» правительство Свердловской области подписало сегодня ряд соглашений о сотрудничестве.

В частности, с Объединенной судостроительной компанией. «Сотрудничество достаточно широкое, начиная от IT-технологий и проектирования кораблей и заканчивая агрегатами, которые приводят их в движение, это все неразрывно связано со Свердловской областью», — пояснил «РГ» Дмитрий Колодяжный, вице-президент по техническому развитию корпорации.

По словам собеседника, сейчас предприятия отрасли наращивают спектр титановых услуг. В частности, рассматривается вопрос о получении не просто листов или профилей из титана, а готовых изделий, которые будут сделаны на Среднем Урале.

— Так у нас не будет лишних отходов, и мы сможем сразу ставить детали на лодку или корабль, — говорит Дмитрий Колодяжный.

Корпорация ждет от сотрудничества со Средним Уралом уменьшения себестоимости производства, увеличения скорости создания кораблей, повышения их качества. Кроме того, как отметил вице-глава ОСК, судостроители нуждаются в надежных поставщиках в сфере судового машиностроения и агрегатов, а Свердловская область — как раз является таким партнером.

Также на полях «Иннопрома-2017» сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и автономно-территориальным образованием Гагаулия (находится на юге Молдавии — ред.). Соглашение касается научно-технического, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

С сегодняшнего дня Средний Урал также является партнером Международного организационного комитета «Глобальный управленческий вызов», Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Российского экспортного центра. Последнее соглашение, кстати, делает Свердловскую область «пилотным регионом» по созданию нового инструмента господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности (в том числе — субъектов малого и среднего бизнеса).

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