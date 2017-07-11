Свердловская область поможет строить корабли
В рамках международной выставки «Иннопром» правительство Свердловской области подписало сегодня ряд соглашений о сотрудничестве.
В рамках международной выставки «Иннопром» правительство Свердловской области подписало сегодня ряд соглашений о сотрудничестве.
В частности, с Объединенной судостроительной компанией. «Сотрудничество достаточно широкое, начиная от
По словам собеседника, сейчас предприятия отрасли наращивают спектр титановых услуг. В частности, рассматривается вопрос о получении не просто листов или профилей из титана, а готовых изделий, которые будут сделаны на Среднем Урале.
— Так у нас не будет лишних отходов, и мы сможем сразу ставить детали на лодку или корабль, — говорит Дмитрий Колодяжный.
Корпорация ждет от сотрудничества со Средним Уралом уменьшения себестоимости производства, увеличения скорости создания кораблей, повышения их качества. Кроме того, как отметил
Также на полях «Иннопрома-2017» сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и
С сегодняшнего дня Средний Урал также является партнером Международного организационного комитета «Глобальный управленческий вызов», Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Российского экспортного центра. Последнее соглашение, кстати, делает Свердловскую область «пилотным регионом» по созданию нового инструмента господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности (в том числе — субъектов малого и среднего бизнеса).