Свердловская область поможет строить корабли

В частности, с Объединенной судостроительной компанией. «Сотрудничество достаточно широкое, начиная от IT-технологий и проектирования кораблей и заканчивая агрегатами, которые приводят их в движение, это все неразрывно связано со Свердловской областью», — пояснил «РГ» Дмитрий Колодяжный, вице-президент по техническому развитию корпорации.

По словам собеседника, сейчас предприятия отрасли наращивают спектр титановых услуг. В частности, рассматривается вопрос о получении не просто листов или профилей из титана, а готовых изделий, которые будут сделаны на Среднем Урале.

— Так у нас не будет лишних отходов, и мы сможем сразу ставить детали на лодку или корабль, — говорит Дмитрий Колодяжный.

Корпорация ждет от сотрудничества со Средним Уралом уменьшения себестоимости производства, увеличения скорости создания кораблей, повышения их качества. Кроме того, как отметил вице-глава ОСК, судостроители нуждаются в надежных поставщиках в сфере судового машиностроения и агрегатов, а Свердловская область — как раз является таким партнером.

Также на полях «Иннопрома-2017» сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и автономно-территориальным образованием Гагаулия (находится на юге Молдавии — ред.). Соглашение касается научно-технического, гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.