Машзавод им. Калинина в ноябре планирует ввести производственный корпус после обрушения крыши

«(После обрушения кровли — ИФ) проводилась разборка завалов, демонтаж конструкции, параллельно шло проектирование нового корпуса. Его мы планируем запустить в ноябре 2017 года. Раз уж такая беда произошла, мы решили в этом новом корпусе заменить ряд оборудования по программе технического перевооружения, и не только то, что пришло в негодность, но и просто закупить современное оборудование», — отметил Н. Клейн. По его словам, в ближайшее время начнется сборка нового корпуса.