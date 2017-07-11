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11:49 (мск), источник: Интерфакс

Машзавод им. Калинина в ноябре планирует ввести производственный корпус после обрушения крыши

Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» (Екатеринбург) в ноябре планирует запустить новый производственный корпус на месте тех цехов, где осенью прошлого года при обрушении крыши погибли люди, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» гендиректор машзавода Николай Клейн.

«(После обрушения кровли — ИФ) проводилась разборка завалов, демонтаж конструкции, параллельно шло проектирование нового корпуса. Его мы планируем запустить в ноябре 2017 года. Раз уж такая беда произошла, мы решили в этом новом корпусе заменить ряд оборудования по программе технического перевооружения, и не только то, что пришло в негодность, но и просто закупить современное оборудование», — отметил Н. Клейн. По его словам, в ближайшее время начнется сборка нового корпуса.

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