Власти Владивостока борются с незаконной наружной рекламой

Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.

Власти Владивостока вступили на путь борьбы с незаконной наружной рекламой. Как сообщили в управлении наружной рекламы и информации, в городе демонтируют конструкции, установленные без разрешений, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«На минувшей неделе в краевой столице силами администрации города демонтировано 15 незаконно установленных рекламных конструкций», — говорится в сообщении. Решение об их демонтаже приняла соответствующая комиссия. Также продолжается работа по возмещению расходов, которая несет мэрия при демонтаже и последующем хранении незаконных рекламных конструкций. В период с 3 по 9 июля требования о возмещении таких расходов направлено семи владельцам.

Продолжает свою работу во Владивостоке и система так называемого автодозвона. К ее использованию сотрудники управления наружной рекламы и информации прибегают в случае выявления афиш и объявлений, размещаемых на объектах, которые не предназначены для этих целей. На прошедшей неделе в Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока» для уведомления лиц о запрете такой рекламы посредством автоматического телефонного информатора (автодозвона) направлена информация по 22 нарушителям.