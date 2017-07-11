Власти Владивостока борются с незаконной наружной рекламой
За одну неделю в городе демонтировали 15 конструкций.
За одну неделю в городе демонтировали 15 конструкций.
Владивосток, 11 июля, PrimaMedia.
Власти Владивостока вступили на путь борьбы с незаконной наружной рекламой. Как сообщили в управлении наружной рекламы и информации, в городе демонтируют конструкции, установленные без разрешений, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«На минувшей неделе в краевой столице силами администрации города демонтировано 15 незаконно установленных рекламных конструкций», — говорится в сообщении. Решение об их демонтаже приняла соответствующая комиссия. Также продолжается работа по возмещению расходов, которая несет мэрия при демонтаже и последующем хранении незаконных рекламных конструкций. В период с 3 по 9 июля требования о возмещении таких расходов направлено семи владельцам.
Продолжает свою работу во Владивостоке и система так называемого автодозвона. К ее использованию сотрудники управления наружной рекламы и информации прибегают в случае выявления афиш и объявлений, размещаемых на объектах, которые не предназначены для этих целей. На прошедшей неделе в Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока» для уведомления лиц о запрете такой рекламы посредством автоматического телефонного информатора (автодозвона) направлена информация по 22 нарушителям.
«Система автодозвона подразумевает собой звонки абоненту с определенной периодичностью, например раз в минуту, — рассказала начальник управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова. — Голосовое сообщение поступает на телефонный номер, указанный в объявлении. Нарушителю сообщается, что его объявление или рекламная конструкция размещены в неположенном месте, портят внешний вид городских улиц, приводят к замусориванию города. Абоненту предлагается самостоятельно исправить ситуацию. Если нарушитель убирает незаконно размещенную конструкцию или объявление, его номер телефона с автодозвона снимается».