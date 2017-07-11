В Волгограде падает собираемость налогов

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Выросли доходная и расходная части бюджета Волгограда-2017. Обе статьи увеличиваются на 1,1 млрд рублей. 12 июля на заседании профильного комитета гордумы депутаты запротоколируют свою позицию по поправкам. Затем вопрос включат в повестку ближайшего заседания Думы.

Доходы бюджета-2017 вырастут с 19 261 138,4 тыс. руб. до 20 376 921,6 тыс. рублей. Рост идет за счет дополнительных поступлений средств из вышестоящих бюджетов и иных безвозмездных поступлений. Всего он составит 960 621,6 тыс. руб. или 10,0% к утвержденным назначениям. Увеличение налоговых и неналоговых доходов составляет 0,32% и 5,6% соответственно.

Плановые показатели по неналоговым доходам в целом увеличивается на 131 450,3 тыс. руб. Этот рост идет за счет дополнительных поступлений от использования муниципального имущества, оказания платных услуг, реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, от продажи земельных участков.

Расходы бюджета Волгограда растут с 19 462 138,4 тыс. руб. до 20 577 921,6 тыс. руб. За счет средств областного бюджета планируется увеличение финансирования на строительство, реконструкцию коммунальных объектов в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, благоустройство. Небольшая часть средств пойдет на образование и на строительство детских садов по ул. Санаторной в Кировском районе, жилом микрорайоне «Родниковая Долина», по ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе и др.

КСП Волгограда просит «предоставить информацию о мерах, которые будут приняты с целью недопущения ухудшения социально-экономических последствий реализации программ».

Аудиторы отмечают, что анализ исполнения бюджета Волгограда за 5 месяцев показывает наличие рисков невыполнения плановых назначений по НДФЛ, земельному налогу и по прочим доходам от использования муниципального имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.