Наперекор ДФО: Приморье попало в пятёрку регионов РФ по числу интуристов
Остальные дальневосточные субъекты опустились ниже двадцатой строчки.
Остальные дальневосточные субъекты опустились ниже двадцатой строчки.
Приморский край определили на пятое место рейтинга регионов России по количеству иностранных туристов. Ближайшую конкуренцию ему составляют Московская область и Краснодарский край — около полумиллиона приезжих, на первых двух позициях с более чем 3 млн интуристов находятся Москва и
По информации журнала «Отдых в России», за основу рейтинга были взяты данные Росстата по количеству иностранных туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения — отелях, гостиницах, домах отдыха и прочих местах для ночёвки.
В Приморском крае хотя бы на день, но останавливались 145 тыс. туристов, хотя региональный департамент туризма сообщил цифрув 347,5 тыс. человек. В итоге за основу для каждого региона взяли данные федеральной статистики. Московская область — 190,6 тыс. интуристов, Краснодарский край — 262,8 тыс.,
Следующим из дальневосточных субъектов в рейтинге на 24-м месте представлена Сахалинская область — 32,4 тыс. иностранных туристов. Хабаровский край — 25-е место и 31,3 тыс. туристов, Амурская область — 34-е место и 21,5 тыс. приезжих, Камчатский край — 47-е место и 12,8 тыс. интуристов.
Меньше 10 тыс. иностранных туристов посетили Якутию, которая с 6,3 тыс. приезжих оказалась на 59-й позиции. Магаданская область — 76-я позиция и 2,4 тыс. туристов, Еврейская автономная область — 1,9 тыс. интуристов.
Замкнул рейтинг тоже регион Дальнего Востока — на 85-м месте с 309 приезжими находится Чукотка.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» в 2017 году признал, что проблема экономики межрегиональных перелётов с точки зрения транспортной доступности наиболее остро стоит для Дальнего Востока и Восточной Сибири. Вопрос дальневосточников о дороговизне авиабилетов стал одним из самых популярных на сайте в преддверии подготовки к ежегодному мероприятию.