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12:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Наперекор ДФО: Приморье попало в пятёрку регионов РФ по числу интуристов

Остальные дальневосточные субъекты опустились ниже двадцатой строчки.

Источник: Reuters

Приморский край определили на пятое место рейтинга регионов России по количеству иностранных туристов. Ближайшую конкуренцию ему составляют Московская область и Краснодарский край — около полумиллиона приезжих, на первых двух позициях с более чем 3 млн интуристов находятся Москва и Санкт-Петербург. Ни один другой субъект Дальнего Востока не попал даже в первую двадцатку, а Чукотский автономный округ и вовсе замкнул список, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации журнала «Отдых в России», за основу рейтинга были взяты данные Росстата по количеству иностранных туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения — отелях, гостиницах, домах отдыха и прочих местах для ночёвки.

В Приморском крае хотя бы на день, но останавливались 145 тыс. туристов, хотя региональный департамент туризма сообщил цифрув 347,5 тыс. человек. В итоге за основу для каждого региона взяли данные федеральной статистики. Московская область — 190,6 тыс. интуристов, Краснодарский край — 262,8 тыс., Санкт-Петербург — свыше 1 млн, Москва — почти 2,1 млн приезжих.

Следующим из дальневосточных субъектов в рейтинге на 24-м месте представлена Сахалинская область — 32,4 тыс. иностранных туристов. Хабаровский край — 25-е место и 31,3 тыс. туристов, Амурская область — 34-е место и 21,5 тыс. приезжих, Камчатский край — 47-е место и 12,8 тыс. интуристов.

Меньше 10 тыс. иностранных туристов посетили Якутию, которая с 6,3 тыс. приезжих оказалась на 59-й позиции. Магаданская область — 76-я позиция и 2,4 тыс. туристов, Еврейская автономная область — 1,9 тыс. интуристов.

Замкнул рейтинг тоже регион Дальнего Востока — на 85-м месте с 309 приезжими находится Чукотка.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» в 2017 году признал, что проблема экономики межрегиональных перелётов с точки зрения транспортной доступности наиболее остро стоит для Дальнего Востока и Восточной Сибири. Вопрос дальневосточников о дороговизне авиабилетов стал одним из самых популярных на сайте в преддверии подготовки к ежегодному мероприятию.

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