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12:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Экологически чистые автобусы пустят по маршруту № 8 в Хабаровске

Предприниматель, купивший транспорт, ожидает его прибытие в краевой центр уже на днях.

Источник: РИА "Новости"

Экологически чистые автобусы, которые работают на газе, ожидают в Хабаровске со дня на день, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Партию из 7 машин закупил местных предприниматель и уже решено, на каком маршруте будут работать новые автобусы.

— Процесс обновления автопарка у нас не останавливается. На днях в город придут 7 автобусов отечественного производства, которые работают на газе. Их закупил хабаровский предприниматель. Курсировать автобусы будут по 8 маршруту, — рассказал начальник управления транспорта Хабаровска Сергей Суковатый. — Также на очереди вторая закупка автобусов на газе, которая состоится уже за счет муниципалитета. Пока планируется купить 8 автобусов, но не исключаем вариант, что их будет больше. Сейчас покупка автобусов, которые работают на газе, у нас в приоритете, так как они экологически чистые и не наносят большой вред окружающей среде.

Все автобусы будут большой вместимости, 12 м в длину, рассчитанные на перевозку до 90 пассажиров. На покупку транспорта выделят более 50 млн рублей. У горожан больше шансов увидеть на дорогах города новые автобусы, чем новые трамваи и троллейбусы.

— Что касается обновления подвижного состава электротранспорта, то в этом году в бюджете на эти цели деньги не предусмотрены, — отметил Сергей Суковатый.

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