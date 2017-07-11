Экологически чистые автобусы пустят по маршруту № 8 в Хабаровске

— Процесс обновления автопарка у нас не останавливается. На днях в город придут 7 автобусов отечественного производства, которые работают на газе. Их закупил хабаровский предприниматель. Курсировать автобусы будут по 8 маршруту, — рассказал начальник управления транспорта Хабаровска Сергей Суковатый. — Также на очереди вторая закупка автобусов на газе, которая состоится уже за счет муниципалитета. Пока планируется купить 8 автобусов, но не исключаем вариант, что их будет больше. Сейчас покупка автобусов, которые работают на газе, у нас в приоритете, так как они экологически чистые и не наносят большой вред окружающей среде.



Все автобусы будут большой вместимости, 12 м в длину, рассчитанные на перевозку до 90 пассажиров. На покупку транспорта выделят более 50 млн рублей. У горожан больше шансов увидеть на дорогах города новые автобусы, чем новые трамваи и троллейбусы.