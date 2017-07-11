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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Россияне недоплатили почти 152 миллиарда рублей налогов в 2016 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Недоимка по налогам в РФ выросла за 2016 год на 32,5% и на 1 января 2017 года составила 618,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте Счетной палаты (СП).

«Совокупная задолженность по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,4 триллиона рублей. Это на 246,9 миллиарда рублей (21,4%) больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 2016 год составил 151,7 миллиарда рублей (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 года сумма недоимки составляет 618,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7 процентного пункта к аналогичному показателю 2015 года и составляет 44,1%. В 2016 году эффективность взыскания во всех процедурах составляет 62,3%, что на 8,4 процентного пункта ниже уровня 2015 года (70,7%).

В федеральный бюджет в 2016 году поступило 6,9 триллиона рублей доходов, администрируемых ФНС, ссылается СП на данные бюджетной отчетности, прогноз перевыполнен на 1%, или на 70,5 миллиарда. В общей сумме доходов федерального бюджета доля доходов ФНС составила 51,5%. По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в бюджетную систему дополнительно поступило 214,4 миллиарда рублей, что на 16,7%, или на 30,7 миллиарда рублей, больше, чем в 2015 году.

Показатель кредиторской задолженности по налогам на 31 декабря 2016 года составил 1,5 триллиона рублей. Это в 2,8 раза, или на 987,3 миллиарда рублей, больше показателя на начало 2016 года. При этом 96,6% этого прироста, или 953,7 миллиарда рублей, пришлось на кредиторскую задолженность по налогу на доходы физических лиц.

«Это обусловлено представлением налоговыми агентами расчетов сумм НДФЛ, начиная с периода за первый квартал 2016 года, тогда как уплата НДФЛ осуществляется не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода», — отмечается в сообщении.

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