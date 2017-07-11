Более 60 автобусных маршрутов до Омска остались без перевозчика

Сегодня, 11 июля, АО «Омскоблавтотранс» прекращает перевозки по 62 автобусным маршрутам, которые связывают сёла и посёлки области с Омском. Среди них такие популярные направления, как «Одесское — Омск», «Большеречье — Омск», «Саргатское — Омск», «Любинский — Красный Яр — Омск», «Крутинка — Омск», «Омск — Седельниково», «Омск — Азово».

Лицензий предприятие лишили Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд. Прошлым летом омский Минпромтранс провёл среди перевозчиков конкурс за право обслуживать сельские маршруты. По многим направлениям победителем было признано АО «Омскоблавтотранс». Но частное ООО «Дилижанс» пожаловалось на конкурс в антимонопольную службу, заявив, что Минпромтранс нарушил условия конкуренции. Омское УФАС провело расследование и признало правоту «Дилижанса». Министерству было велено аннулировать результаты конкурса.

Согласно российским законам, лишить победителя лицензий можно только через суд. Минпромтранс обратился с заявлением в Арбитражный суд Омской области, и 17 апреля оно было удовлетворено. «Омскоблавтотранс» не согласился с судебным решением и подал апелляцию. Восьмой арбитражный апелляционный суд признал решение предыдущей инстанции справедливым.

Как пояснили Om1.ru в министерстве промышленности и транспорта Омской области, без автобусов местные жители не останутся. Министерство решило распределить маршруты между перевозчиками без конкурса (в отдельных случаях федеральное законодательство допускает такую меру). В минувший четверг, 6 июля, на официальном сайте Минпромтранса были опубликованы предложения о выдаче свидетельств на право перевозок. Сейчас министерство принимает от перевозчиков заявки.

Эта мера — временная. Свидетельства будут действительны только до конца 2017 года. За это время министерство обещало провести конкурс на следующий период.

Список маршрутов: