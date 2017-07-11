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12:58 (мск), источник: Om1.ru

Более 60 автобусных маршрутов до Омска остались без перевозчика

Вступило в действе решение суда, который постановил лишить «Омскоблавтотранс» лицензий на право обслуживать эти маршруты.

Сегодня, 11 июля, АО «Омскоблавтотранс» прекращает перевозки по 62 автобусным маршрутам, которые связывают сёла и посёлки области с Омском. Среди них такие популярные направления, как «Одесское — Омск», «Большеречье — Омск», «Саргатское — Омск», «Любинский — Красный Яр — Омск», «Крутинка — Омск», «Омск — Седельниково», «Омск — Азово».

Лицензий предприятие лишили Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд. Прошлым летом омский Минпромтранс провёл среди перевозчиков конкурс за право обслуживать сельские маршруты. По многим направлениям победителем было признано АО «Омскоблавтотранс». Но частное ООО «Дилижанс» пожаловалось на конкурс в антимонопольную службу, заявив, что Минпромтранс нарушил условия конкуренции. Омское УФАС провело расследование и признало правоту «Дилижанса». Министерству было велено аннулировать результаты конкурса.

Согласно российским законам, лишить победителя лицензий можно только через суд. Минпромтранс обратился с заявлением в Арбитражный суд Омской области, и 17 апреля оно было удовлетворено. «Омскоблавтотранс» не согласился с судебным решением и подал апелляцию. Восьмой арбитражный апелляционный суд признал решение предыдущей инстанции справедливым.

Как пояснили Om1.ru в министерстве промышленности и транспорта Омской области, без автобусов местные жители не останутся. Министерство решило распределить маршруты между перевозчиками без конкурса (в отдельных случаях федеральное законодательство допускает такую меру). В минувший четверг, 6 июля, на официальном сайте Минпромтранса были опубликованы предложения о выдаче свидетельств на право перевозок. Сейчас министерство принимает от перевозчиков заявки.

Эта мера — временная. Свидетельства будут действительны только до конца 2017 года. За это время министерство обещало провести конкурс на следующий период.

Список маршрутов:

  • № 1003 «Омск — Благодаровка»;
  • № 1004 «Омск — Брезицк»;
  • № 1006 «Омск — Громогласово»;
  • № 1007 «Омск — Одесское»;
  • № 1540 «Одесское — Благодаровка — Омск»;
  • № 1541 «Одесское — Орехово — Омск»;
  • № 1542 «Одесское — Орехово — Омск»;
  • № 1543 «Одесское — Брезицк — Омск»;
  • № 1545 «Одесское — Омск»;
  • № 1040 «Омск — Еремеевка»;
  • № 1041 «Омск — Никополь»;
  • № 1622 «Полтавка — Еремеевка — Омск»;
  • № 1623 «Полтавка — Ольвиополь — Омск»;
  • № 1624 «Полтавка — Красногорка — Омск»;
  • № 1625 «Полтавка — Крым — Омск»;
  • № 1626 «Полтавка — Святогорск — Омск»;
  • № 1627 «Полтавка — Шахово — Омск»;
  • № 1628 «Полтавка — Новоильиновка — Омск»;
  • № 1070 «Омск — Почекуево»;
  • № 1220 «Большеречье — Курносово — Омск»;
  • № 1221 «Большеречье — Ингалы — Омск»;
  • № 1222 «Большеречье — Омск»;
  • № 1097 «Омск — Аксеново»;
  • № 1098 «Омск — Павловка»;
  • № 1099 «Омск — Плоское»;
  • № 1100 «Омск — Преображеновка»;
  • № 1660 «Индеры — Саргатское — Омск»;
  • № 1661 «Куртайлы — Саргатское — Омск»;
  • № 1662 «Черноозерье — Саргатское — Омск»;
  • № 1663 «Калмакуль — Саргатское — Омск»;
  • № 1665 «Саргатское — Тамбовка — Омск»;
  • № 1668 «Саргатское — Омск»;
  • № 1093 «Омск — Большаковка»;
  • № 1401 «Любинский — Большая Окуневка — Омск»;
  • № 1402 «Любинский — Владимировка — Омск»;
  • № 1403 «Любинский — Южный — Омск»;
  • № 1404 «Любинский — Казанка — Омск»;
  • № 1407 «Любинский — Красный Яр — Омск»;
  • № 506 «Любинский — Омск»;
  • № 1381 «Крутинка — Омск»;
  • № 1382 «Омск — Новокарасук»;
  • № 1103 «Омск — Седельниково»;
  • № 1681 «Седельниково — Омск»;
  • № 301 «ул. Суворова — Березовка»;
  • № 303 «ул. Суворова — Сосновка»;
  • № 304 «ул. Суворова — Сосновка»;
  • 305 «ЖД вокзал — Сосновка»;
  • № 306 «ЖД вокзал — Новинка»;
  • № 318 «ДК Лобкова — Черниговка»;
  • № 319 «Ж. Д. Вокзал — Байкал»;
  • № 332 «Омск — Вперед»;
  • № 333 «Омск — Калиновка»;
  • № 335 «Омск — Хвойный»;
  • № 338 «Омск — Красная горка»;
  • № 341 «Омск — Мельничное (СНТ «Автомобилист — 2»);
  • № 501 «Звонарев Кут — Омск»;
  • № 502 «Азово — Березовка — Омск (Автовокзал)»;
  • № 503 «Омск (Автовокзал) — Азово»;
  • № 508 «Омск — Королёвка»;
  • № 1002 «Омск — Цветнополье»;
  • № 1149 «Омск — Стеклянка»;
  • № 1394 «Омск — Девятериковка».
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