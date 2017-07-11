На «Иннопроме» показали мощный городской мотоцикл

Источник: Российская газета

— Мотоцикл выпускается не первый год. Конечно, на каждую выставку привозят усовершенствованные модели. Сейчас его мощность — 215 лошадиных сил, раньше была чуть меньше. У этой модели есть версия, на которой нельзя ездить в городе, поскольку она мощнее на 40 процентов и разгоняется до 326 километров в час, — рассказали корреспонденту «РГ» на стойке японской промышленной корпорации Kawasaki.

Там подчеркнули, что на этой модели стоят самые безопасные системы для езды по городу: «Он очень мощный, но в то же время очень безопасный».

Ninja — единственный мотоцикл с турбонагнетателем. Если обычный спортивный мотоцикл начинает движение с 7−9 тысяч оборотов, то японская новинка за счет компрессора — с 4 тысяч.