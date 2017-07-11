На «Иннопроме» показали мощный городской мотоцикл
На «Иннопроме» представили Kawasaki Ninja H2. Создатели уверяют, что это самый безопасный мотоцикл для езды по городу.
На «Иннопроме» представили Kawasaki Ninja H2. Создатели уверяют, что это самый безопасный мотоцикл для езды по городу.
— Мотоцикл выпускается не первый год. Конечно, на каждую выставку привозят усовершенствованные модели. Сейчас его мощность — 215 лошадиных сил, раньше была чуть меньше. У этой модели есть версия, на которой нельзя ездить в городе, поскольку она мощнее на 40 процентов и разгоняется до 326 километров в час, — рассказали корреспонденту «РГ» на стойке японской промышленной корпорации Kawasaki.
Там подчеркнули, что на этой модели стоят самые безопасные системы для езды по городу: «Он очень мощный, но в то же время очень безопасный».
Ninja — единственный мотоцикл с турбонагнетателем. Если обычный спортивный мотоцикл начинает движение с 7−9 тысяч оборотов, то японская новинка за счет компрессора — с 4 тысяч.
Кстати, в отличие от квадроцикла, который Kawasaki впервые привозит на «Иннопром», Ninja нельзя трогать. И на то есть веская причина: карбоновая версия мотоцикла стоит два миллиона 640 тысяч рублей, некарбоновая — на 300 тысяч дешевле. В России куплено примерно семь таких машин.