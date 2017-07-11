Свердловская область подписала 9 соглашений во второй день «Иннопрома»

Так, соглашение подписали врио губернатора Евгений Куйвашев и вице-президент по техническому развитию АО «Объединенная судостроительная корпорация» Дмитрий Колодяжный.

Основные направления сотрудничества — организация взаимодействия и развития производственной кооперации, содействие технологическому и техническому перевооружению, совместная реализация федеральных и региональных госпрограмм в части разработки и производства новых образцов высокотехнологической продукции судостроения.

Соглашение между правительством Свердловской области и АО «Российский экспортный центр» подписали Е. Куйвашев и генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков.