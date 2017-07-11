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13:16 (мск), источник: Интерфакс

Свердловская область подписала 9 соглашений во второй день «Иннопрома»

Екатеринбург. 11 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловская область во вторник на международной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге заключила 9 соглашений в сфере развития промышленности и прикладной науки, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Так, соглашение подписали врио губернатора Евгений Куйвашев и вице-президент по техническому развитию АО «Объединенная судостроительная корпорация» Дмитрий Колодяжный.

Основные направления сотрудничества — организация взаимодействия и развития производственной кооперации, содействие технологическому и техническому перевооружению, совместная реализация федеральных и региональных госпрограмм в части разработки и производства новых образцов высокотехнологической продукции судостроения.

Соглашение между правительством Свердловской области и АО «Российский экспортный центр» подписали Е. Куйвашев и генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков.

Согласно документу, регион станет «пилотным» по созданию нового инструмента господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

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