Свердловская область подписала 9 соглашений во второй день «Иннопрома»
Екатеринбург. 11 июля.
Екатеринбург. 11 июля.
Так, соглашение подписали врио губернатора Евгений Куйвашев и
Основные направления сотрудничества — организация взаимодействия и развития производственной кооперации, содействие технологическому и техническому перевооружению, совместная реализация федеральных и региональных госпрограмм в части разработки и производства новых образцов высокотехнологической продукции судостроения.
Соглашение между правительством Свердловской области и АО «Российский экспортный центр» подписали Е. Куйвашев и генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков.
Согласно документу, регион станет «пилотным» по созданию нового инструмента господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.