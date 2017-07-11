«Титановая долина» заключила на ИННОПРОМе рекордную сделку
На 10 миллиардов рублей.
На 10 миллиардов рублей.
На международной выставке ИННОПРОМ-2017 совершена рекордная по объему инвестиций сделка.
Соглашение о намерении построить на Среднем Урале завод по производству плит OSB в присутствии главы региона подписали представители ОЭЗ «Титановая долина» и российской деревообрабатывающей компании «Современные технологии обработки древесины» («СТОД»).
Для «Титановой долины» это будет самая крупная сделка в истории, сообщили «Уралинформбюро» в
«Титановая долина» вступила в переговоры примерно полгода назад, презентовав площадку в числе первых. Важно отметить, что на начальном этапе фактор близости к Екатеринбургу для инвестора был приоритетней преференции особой экономической зоны. Поэтому прежде чем вернуться к нам, инвестор ознакомился с потенциалом всех индустриальных парков в регионе, в том числе частных в границах Екатеринбурга, — отметил гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Согласно документу, «СТОД» получит статус резидента и приступит к строительству завода уже в 2017 году. Ориентировочный срок запуска производства мощностью 300 тысяч кубических метров
На предприятии будет создано 400 новых рабочих мест, в планах — появление еще порядка 800 вакансий в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса). К 2030 году благодаря новому инвестору в бюджет Среднего Урала поступит около 2,7 миллиардов рублей налоговых отчислений, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.