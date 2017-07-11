«Титановая долина» заключила на ИННОПРОМе рекордную сделку

Источник: УралИнформБюро

На международной выставке ИННОПРОМ-2017 совершена рекордная по объему инвестиций сделка.

Соглашение о намерении построить на Среднем Урале завод по производству плит OSB в присутствии главы региона подписали представители ОЭЗ «Титановая долина» и российской деревообрабатывающей компании «Современные технологии обработки древесины» («СТОД»).

Для «Титановой долины» это будет самая крупная сделка в истории, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ОЭЗ. Если верить бизнес-плану компании, объем инвестиций в проект достигнет 10 миллиардов рублей. Под него управляющая компания Особой экономической зоны зарезервировала участок площадью 680 тысяч квадратных метров.

«Титановая долина» вступила в переговоры примерно полгода назад, презентовав площадку в числе первых. Важно отметить, что на начальном этапе фактор близости к Екатеринбургу для инвестора был приоритетней преференции особой экономической зоны. Поэтому прежде чем вернуться к нам, инвестор ознакомился с потенциалом всех индустриальных парков в регионе, в том числе частных в границах Екатеринбурга, — отметил гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Согласно документу, «СТОД» получит статус резидента и приступит к строительству завода уже в 2017 году. Ориентировочный срок запуска производства мощностью 300 тысяч кубических метров OSB-плит в год — конец 2019 года.