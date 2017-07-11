Ремонт Южного и Западного обходов Перми обойдётся почти в 94 млн руб

При этом на Южной обходе в Пермском районе планируется отремонтировать участки отдельные участки, а также съезды № 1 и 8 на развязке с федеральной автомобильной дорогой «Пермь-Екатеринбург» и съезды № 9, 10, плюс съезд на Нестюковский тракт. На Западном в Индустриальном районе Перми — развязку с ул. Леонова, а именно основной створ на ул. Леонова в границах развязки.