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14:01 (мск), источник: NewsKo

Ремонт Южного и Западного обходов Перми обойдётся почти в 94 млн руб

На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение ремонтных работ на участках дорог Южного и Западного обходов Перми.

При этом на Южной обходе в Пермском районе планируется отремонтировать участки отдельные участки, а также съезды № 1 и 8 на развязке с федеральной автомобильной дорогой «Пермь-Екатеринбург» и съезды № 9, 10, плюс съезд на Нестюковский тракт. На Западном в Индустриальном районе Перми — развязку с ул. Леонова, а именно основной створ на ул. Леонова в границах развязки.

В этом году на эти работы планируется потратить 18 млн 296 тыс. руб., в 2018 — 75 млн 668 тыс. руб.

Начальная максимальная стоимость контракта составила 93 млн 964 тыс. руб.

Итоги конкурса планируется подвести 27 июля.

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