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13:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Жителей Академического повезет трамвай без проводов

По отдельному тарифу.

Источник: УралИнформБюро

Строительство линии скоростного трамвая между районом Академический и микрорайоном «ВИЗ-Правобережный» потребует 1 миллиард рублей и закупку новых трамваев с аккумуляторным ходом. Об этом на ИННОПРОМе-2017 сообщил председатель Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, передает «Уралинформбюро».

Идея связать Академический с ВИЗом и опосредованно с центром Екатеринбурга скоростной трамвайной линией озвучивается уже давно. Сегодня в районе проживает по разным оценкам от 40 до 80 тысяч человек. Однако на данный момент весь транспортный траффик из района в центр города осуществляется всего по двум автомагистралям. Появление в Академическом трамвая сможет спасти юго-западную часть мегаполиса от транспортного коллапса.

Судьба скоростного трамвая была вынесена на обсуждение Координационного совета по инвестиционным проектам, который прошел 11 июля на одной из площадок ИННОПРОМа. По словам вице-мэра Александра Корюкова, сегодня существует несколько концепций скоростной трамвайной линии из Академического.

Один из предлагаемых вариантов — проложить ее напрямую от улицы Академика Сахарова до улицы Татищева через улицу Токарей. Другой предусматривает вывод ветки на существующую трамвайную линию по улицам Волгоградской и Белореченской. Такой вариант разрабатывается институтом «Уралгипротранс». Есть предложение продлить будущую линию из Академического до района Широкой Речки.

Выступая на заседании Совета, гендиректор компании «РСГ-Академическое» (основной застройщик района — прим.ред) раскритиковал вариант с заводом ветки на Белореченскую. По его мнению, это значит отправить пассажиров будущего скоростного трамвая в транспортный тупик, из которого потом будет сложно выбираться в другие районы города. Самый оптимальный вариант — прямая ветка до Татищева, откуда пассажиры смогут без проблем доехать по прямой до Оперного театра, считает Киселев.

Оживленная дискуссия развернулась и вокруг идеи пустить по этой ветке трамваи на аккумуляторном ходу. Киселев горячо поддержал данное предложение. «Это экономия средств, не надо будет тратиться на прокладку контактной сети», — считает он. По его словам, модель такого трамвая уже разработана «Уралтрансмашем».

По приблизительным подсчетам, стоимость скоростной трамвайной ветки из района Академический превысит 1 миллиард рублей. Чтобы найти эти деньги, придется прибегнуть к концессионной модели, считает Игорь Федотов. Кто из потенциальных инвесторов рискнет вложиться в проект, выяснится в ходе конкурсных процедур, которые администрация города проведет совместно с компанией-застройщиком Академического.

Окупится линия, по самым приблизительным подсчетам, за 10 лет. Покрыть свои расходы будущий инвестор сможет за счет продажи билетов. При этом цена проезда, скорее всего, будет выше чем в остальном муниципальном транспорте. Впрочем, Виктор Киселев не исключил, что найти «миллиард на трамвай» удастся и другим способом: например, включив проект в одну из целевых программ федерального Минтранса.

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