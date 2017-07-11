Жителей Академического повезет трамвай без проводов
По отдельному тарифу.
По отдельному тарифу.
Строительство линии скоростного трамвая между районом Академический и микрорайоном «ВИЗ-Правобережный» потребует 1 миллиард рублей и закупку новых трамваев с аккумуляторным ходом. Об этом на ИННОПРОМе-2017 сообщил председатель Комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, передает «Уралинформбюро».
Идея связать Академический с ВИЗом и опосредованно с центром Екатеринбурга скоростной трамвайной линией озвучивается уже давно. Сегодня в районе проживает по разным оценкам от 40 до 80 тысяч человек. Однако на данный момент весь транспортный траффик из района в центр города осуществляется всего по двум автомагистралям. Появление в Академическом трамвая сможет спасти
Судьба скоростного трамвая была вынесена на обсуждение Координационного совета по инвестиционным проектам, который прошел 11 июля на одной из площадок ИННОПРОМа. По словам
Один из предлагаемых вариантов — проложить ее напрямую от улицы Академика Сахарова до улицы Татищева через улицу Токарей. Другой предусматривает вывод ветки на существующую трамвайную линию по улицам Волгоградской и Белореченской. Такой вариант разрабатывается институтом «Уралгипротранс». Есть предложение продлить будущую линию из Академического до района Широкой Речки.
Выступая на заседании Совета, гендиректор компании «РСГ-Академическое» (основной застройщик района — прим.ред) раскритиковал вариант с заводом ветки на Белореченскую. По его мнению, это значит отправить пассажиров будущего скоростного трамвая в транспортный тупик, из которого потом будет сложно выбираться в другие районы города. Самый оптимальный вариант — прямая ветка до Татищева, откуда пассажиры смогут без проблем доехать по прямой до Оперного театра, считает Киселев.
Оживленная дискуссия развернулась и вокруг идеи пустить по этой ветке трамваи на аккумуляторном ходу. Киселев горячо поддержал данное предложение. «Это экономия средств, не надо будет тратиться на прокладку контактной сети», — считает он. По его словам, модель такого трамвая уже разработана «Уралтрансмашем».
По приблизительным подсчетам, стоимость скоростной трамвайной ветки из района Академический превысит 1 миллиард рублей. Чтобы найти эти деньги, придется прибегнуть к концессионной модели, считает Игорь Федотов. Кто из потенциальных инвесторов рискнет вложиться в проект, выяснится в ходе конкурсных процедур, которые администрация города проведет совместно с
Окупится линия, по самым приблизительным подсчетам, за 10 лет. Покрыть свои расходы будущий инвестор сможет за счет продажи билетов. При этом цена проезда, скорее всего, будет выше чем в остальном муниципальном транспорте. Впрочем, Виктор Киселев не исключил, что найти «миллиард на трамвай» удастся и другим способом: например, включив проект в одну из целевых программ федерального Минтранса.