НАРЭ установило новые цены на бензин и дизельное топливо
Национальное агенство по регулирование в энергетике установило новые цены на бензин и дизтопливо.
Национальное агенство по регулирование в энергетике установило новые цены на бензин и дизтопливо.
Литр бензина с завтрашнего дня будет стоить 16,32 — на 30 банов больше, чем сейчас.
Дизельное топливо обойдется в 13 леев 98 банов за литр.
За превышение ценового максимума продавцам грозят штрафы. Национальное агенство по регулирование в энергетике пересматривает цены каждые две недели. В расчет берутся, в частности, международные котировки нефти.