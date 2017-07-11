Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Публикация о массовом расстреле в Чечне: главные факты и реакции
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро
Отмечающий 60-летие Юрий Стоянов пообещал зрителям новое шоу
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
"Не по размеру": СМИ о купальнике Квитко на фото
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Щиты Венесуэлы
13:27 (мск), источник: Publika.md

НАРЭ установило новые цены на бензин и дизельное топливо

Национальное агенство по регулирование в энергетике установило новые цены на бензин и дизтопливо.

Источник: Publika.md

Литр бензина с завтрашнего дня будет стоить 16,32 — на 30 банов больше, чем сейчас.

Дизельное топливо обойдется в 13 леев 98 банов за литр.

За превышение ценового максимума продавцам грозят штрафы. Национальное агенство по регулирование в энергетике пересматривает цены каждые две недели. В расчет берутся, в частности, международные котировки нефти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
В результате крушения военного самолета в США погибли 16 человек
Турция договорилась с «Газпромом» по «Турецкому потоку»
Amnesty: сражения за Мосул привели к гуманитарной катастрофе
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
Лукаку сравнил Ибрагимовича с матерью: трансферные новости "Манчестер Юнайтед" официально завершил трансферную сагу имени Ромелу Лукаку и Уэйна Руни и уже готов попрощаться с Антони Марсьялем
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь