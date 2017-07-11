Минпромторг заявил о низком качестве российских комплектующих

«С одной стороны, у нас разработана система требований для крупных игроков на российском рынке, с другой стороны — и коллеги из компаний, которым мы ставим задачу локализироваться, и специалисты говорят об одной системной проблеме: низкое качество производителей комплектующих», — приводит ТАСС его слова, сказанные на выставке «Иннопром».