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13:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минпромторг заявил о низком качестве российских комплектующих

Локализация крупных производств сдерживается из-за низкого качества отечественных комплектующих, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«С одной стороны, у нас разработана система требований для крупных игроков на российском рынке, с другой стороны — и коллеги из компаний, которым мы ставим задачу локализироваться, и специалисты говорят об одной системной проблеме: низкое качество производителей комплектующих», — приводит ТАСС его слова, сказанные на выставке «Иннопром».

Проблема контроля качества, в частности, сдерживает расширение закупок российских комплектующих компанией General Electric. «Постоянно ожесточаются на глобальном уровне коммерческие условия контракта. В связи с этим принципиально важно продолжать получать поддержку государства в реализации мер, поддерживающих экспорт — это и продолжение субсидирования инвестиций в основные фонды, доступность дешевых кредитов, в том числе для обеспечения “длинных” экспортных цепочек, и инвестиции в системы контроля качества», — заявила вице-президент департамента закупок и развития бизнеса «GE Россия/СНГ» Валентина Ширина.

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