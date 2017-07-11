Минпромторг заявил о низком качестве российских комплектующих
Локализация крупных производств сдерживается
Локализация крупных производств сдерживается
«С одной стороны, у нас разработана система требований для крупных игроков на российском рынке, с другой стороны — и коллеги из компаний, которым мы ставим задачу локализироваться, и специалисты говорят об одной системной проблеме: низкое качество производителей комплектующих», — приводит ТАСС его слова, сказанные на выставке «Иннопром».
Проблема контроля качества, в частности, сдерживает расширение закупок российских комплектующих компанией General Electric. «Постоянно ожесточаются на глобальном уровне коммерческие условия контракта. В связи с этим принципиально важно продолжать получать поддержку государства в реализации мер, поддерживающих экспорт — это и продолжение субсидирования инвестиций в основные фонды, доступность дешевых кредитов, в том числе для обеспечения “длинных” экспортных цепочек, и инвестиции в системы контроля качества», — заявила