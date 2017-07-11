«Уралкалий» выпустил в бассейн Камы более 112 тысяч мальков стерляди

Всего в реке Кама обитает более 40 видов рыб. В Красную книгу РФ занесено пять видов рыб, вылов которых запрещён. Среди них стерлядь, относящаяся к семейству осетровых.

Станислав Селезнёв, директор по персоналу, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» уделяет первостепенное внимание проектам по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Финансирование природоохранных мероприятий в 2016 году выросло, по сравнению с 2015 годом, на 53% и составило 2,2 млрд руб. Ключевыми приоритетами является рациональное водопользование, снижение сбросов в водные объекты, работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, а также снижение массы размещаемых отходов.

Напомним, в 2015 году «Уралкалий» выпустил в бассейн реки Кама около 76 тыс. мальков стерляди. В 2016 году в естественную среду обитания было выпущено около 13 тыс. мальков щуки и 96 тыс. молоди стерляди. Мальки выращиваются в специализированном рыбоводном хозяйстве. Транспортировка до запланированного места выпуска осуществляется в специальных контейнерах. Молодь промышленного разведения по своей жизнестойкости не уступает рыбам, родившимся в естественных условиях.