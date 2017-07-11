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13:51 (мск), источник: Informburo.kz

С 13 июля предпринимателей в Казахстане будут проверять по-новому

Теперь проверки в госорганах могут проводить только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК.

Источник: Informburo.kz

13 июля вступает в силу закон «О прокуратуре», в связи с которым прокуратура резко сокращает количество своих проверок. Теперь проверять госорганы прокуроры смогут только по поручению Президента и Генерального Прокурора РК. Текст закона опубликован в СМИ, сообщается на сайте ведомства.

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Согласно новому закону, прокуроры имеют право инициировать проверки в деятельности госорганов только в трех случаях:

Если человек не может защитить себя сам, к таким относятся дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II группы и недееспособные граждане; Когда нарушены права неограниченного круга лиц, то есть невозможно заранее посчитать и персонально определить, чьи именно права нарушены; Если возникает угроза необратимых последствий для жизни и здоровья человека.

Меняется и принцип рассмотрения обращений. Прежде в прокуратуре принимали и регистрировали все обращения без исключения. Теперь граждане должны обращаться в государственные органы, при необходимости доходить до высших инстанций. Если работа госоргана с жалобой не устраивает, тогда обращаться в суд.

Исключением станут обращения тех, кто не может защитить себя сам и обращения в интересах неограниченного круга лиц, а также при наличии угрозы необратимых последствий для жизни и здоровья граждан и безопасности страны.

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