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15:51 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область лидирует в реализации партпроекта «Городская среда»

Проект «Единой России» «Городская среда», направленный на формирование комфортной городской среды, охватил все субъекты РФ, однако наиболее активную работу в этом направлении ведут 15 регионов. Об этом в ходе заседания Президиума Генерального совета партии заявил координатор проекта, депутат Государственной Думы Александр Васильев.

47% дворовых территорий в российских регионах выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству в рамках партпроекта «Городская среда». Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, воркаутами, территориями для выгула собак и парковочными местами. По словам Васильева, сегодня наиболее активно идет работа в этом направлении в Волгоградской, Архангельской, Белгородской, Тверской областях и еще нескольких территориях.

— На сегодняшний день информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству предоставили 72 субъекта РФ. Однако именно в перечисленных регионах проводится широкое общественное обсуждение проектов благоустройства, заявки принимаются особенно активно и учитываются при благоустройстве, — отметил координатор партпроекта.

В Волгоградской области на благоустройство городской среды в рамках проекта «Единой России» выделено 823,6 миллиона рублей. Получателями субсидий являются 97 муниципальных образований.

— Задача проекта — привести в порядок как можно больше дворовых территорий и общественных пространств в соответствии с проектами, согласованными с жителями, — рассказал председатель комитета ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области Олег Николаев. — Начиная с 2014 года, в волгоградском регионе ведется системная работа по благоустройству территорий, но такие серьезные средства, в том числе и федеральные, в размере 823,6 миллионов рублей направляются впервые. Наша общая задача построить совместную работу таким образом, чтобы сдать объекты благоустройства в срок и с хорошим качеством. Это станет залогом дальнейшего участия региона в подобных проектах, а самое главное, основой для комплексного развития территорий.

В настоящее время в Волгограде на объектах благоустройства проекта «Единой России» начинается активная фаза работ: в центре города благоустраиваются два общественных пространства — улица Невская и часть поймы реки Царица. Кроме того, будет приведена в порядок 41 дворовая территория. Уже устанавливаются новые детские площадки, обустраиваются новые проезды, устанавливается освещение.

— К каждой дворовой территории нужен особый персональный подход. Участие жителей в обсуждении дизайн-проектов позволило избежать, так называемой трафаретности. Конечно же, дворы должны отличаться друг от друга и приобрести свой неповторимый облик, — убежден региональный координатор партпроекта «Городская среда» Алексей Васин. — Все исходит от запросов людей. В одних дворах не нужны в большом количестве автопарковычные места, в других напротив — их явно не хватает. Где-то негде выгулять домашних животных. А в новостройках, где, как правило, проживает много детей, акцент делается на детских и спортивных площадках. Каждый проект требует тонкой настройки. Это, кстати, не требует избыточного финансирования. Расширение перечня позволит не только улучшить самочувствие людей, но и повысить эффективность каждого вложенного рубля.

Масштабная программа благоустройства в Волгоградской области началась в 2014 году. За три года реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах. Волгоградская инициатива «Наш двор — наш дом», высоко оцененная на федеральном уровне, переросла в проект «Единой России» «Городская среда».

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