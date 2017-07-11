Деревянный мост хотят открыть в день рождения Ярошука

Источник: Новый Калининград

Глава МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов не стал отрицать, что мост откроется «к дате». «Да, ко дню рождения мэра, что в этом плохого?», — сказал журналистам Свинцов.

Согласно контракту, работы по ремонту Деревянного моста должны завершиться в январе 2018 года. По согласованному графику срок завершения работ был смещен на 15 декабря 2017 года. Рабочее движение откроется 15 ноября, после чего на мосту будут продолжаться работы, не препятствующие движению транспорта.

Напомним, в прошлом году ко дню рождения мэра Александра Ярошука в областном центре открылся для движения отремонтированный мост на улице Суворова.