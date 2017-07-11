«Иннопром» установил рекорд посещаемости

Как передает ТАСС, посещаемость форума на данный момент выше прошлогодней и позапрошлогодней.
«На полмиллиона увеличили число людей, занятых с гостями “Иннопрома”. За вчерашний день зарегистрировалось 34 тысячи человек, за сегодняшний — 44 тысячи» — приводит агентство слова главы региона.
Международная промышленная выставка, напомним, проходит на Среднем Урале восьмой раз. С 2012 года — в статусе федерального мероприятия. Тема нынешнего «Иннопрома» — «Умное производство», страна партнер — Япония. В воскресенье форум посетил президент Владимир Путин.