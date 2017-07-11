Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
Эффект плацебо помогает и в спорте
Порошенко заявил о начале нового этапа отношений с ЕС
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
СМИ: Барак Обама разводится с женой
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Рогозин высмеял подарок МИД Украины генсеку ООН – СМИ
Первые самолеты НАТО прибыли в Одессу – СМИ
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Трамп рассказал, как сильно давил на Путина в Гамбурге – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Щиты Венесуэлы
14:51 (мск), источник: "Российская газета"

«Иннопром» установил рекорд посещаемости

Сорок четыре тысячи гостей зарегистрировались на выставку «Иннопром» в Екатеринбурге за первые два дня. «Это рекордный показатель регистрации гостей и нашей работы», — считает врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как передает ТАСС, посещаемость форума на данный момент выше прошлогодней и позапрошлогодней.

«На полмиллиона увеличили число людей, занятых с гостями “Иннопрома”. За вчерашний день зарегистрировалось 34 тысячи человек, за сегодняшний — 44 тысячи» — приводит агентство слова главы региона.

Международная промышленная выставка, напомним, проходит на Среднем Урале восьмой раз. С 2012 года — в статусе федерального мероприятия. Тема нынешнего «Иннопрома» — «Умное производство», страна партнер — Япония. В воскресенье форум посетил президент Владимир Путин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Москве экс-полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой
«Исламское государство» объявило о гибели аль-Багдади
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске
60% россиян заявили об отсутствии компенсации за переработку
Готовивший покушение на Владимира Путина попросил о помиловании
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Самая крутая (и умная) Audi: онлайн трансляция премьеры новой A8 Сегодня в Барселоне рассекретят новый представительский седан Audi A8. Похоже, будет бомба. Поэтому рекомендуем следить за прямым репортажем. Наш корреспондент уже на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино Майя Турман-Хоук вошла в каст экранизации романа Луизы Мэй Элкотт «Маленькие женщины», которую готовит BBC One
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь