Власти Челябинской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в рамках ГЧП

«В рамках международной промышленной выставки “Иннопром” министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик подписали соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Сбербанком», — сказали в пресс-службе.
Как отмечают в пресс-службе, в приоритете — социально значимые программы: повышение качества транспортной инфраструктуры, модернизация систем связи и коммуникаций, развитие жилищного строительства и реформирование ЖКХ. «Стороны намерены вместе работать над реализацией инвестиционных проектов, оценкой и предотвращением рисков, финансовыми решениями с учетом специфики области», — сказали в банке.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой «Иннопрома-2017» стало «Умное производство», страной- партнером выступает Япония, организатором «Иннопрома» — Министерство промышленности и торговли РФ, оператор — ГК «Формика». Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — информационное агентство ТАСС.