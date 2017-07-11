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15:12 (мск), источник: ТАСС

Власти Челябинской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в рамках ГЧП

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Челябинская область и Сбербанк на международной промышленной выставке «Иннопром» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории региона, сообщили во вторник в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Источник: Reuters

«В рамках международной промышленной выставки “Иннопром” министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик подписали соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Сбербанком», — сказали в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе, в приоритете — социально значимые программы: повышение качества транспортной инфраструктуры, модернизация систем связи и коммуникаций, развитие жилищного строительства и реформирование ЖКХ. «Стороны намерены вместе работать над реализацией инвестиционных проектов, оценкой и предотвращением рисков, финансовыми решениями с учетом специфики области», — сказали в банке.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой «Иннопрома-2017» стало «Умное производство», страной- партнером выступает Япония, организатором «Иннопрома» — Министерство промышленности и торговли РФ, оператор — ГК «Формика». Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — информационное агентство ТАСС.

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