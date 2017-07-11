Власти Челябинской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в рамках ГЧП

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«В рамках международной промышленной выставки “Иннопром” министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик подписали соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Сбербанком», — сказали в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе, в приоритете — социально значимые программы: повышение качества транспортной инфраструктуры, модернизация систем связи и коммуникаций, развитие жилищного строительства и реформирование ЖКХ. «Стороны намерены вместе работать над реализацией инвестиционных проектов, оценкой и предотвращением рисков, финансовыми решениями с учетом специфики области», — сказали в банке.