Свердловской области обещают три новых завода

В Свердловской области будут созданы три новых завода. О двух из них соглашение было подписано сегодня, 11 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Современные технологии обработки древесины» и особая экономическая зона «Титановая долина» подписали соглашение о намерениях. Оно предусматривает строительство двух заводов. Один из них займётся выпуском OSB-плит, его ежегодная мощность ожидается на уровне 300 тысяч кубометров. Объём инвестиций запланирован в размере 10 млрд рублей. Всего на заводе будут созданы 400 рабочих мест, а ещё примерно 800 — в смежных снабжающих организациях.

Также в планах — строительство завода по производству LVL-балок. На нём будут работать 200 человек, а ещё 200 мест создадут в смежных производствах. Объём инвестиций — 5 млрд рублей.