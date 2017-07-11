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14:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Свердловской области обещают три новых завода

Соглашения уже подписаны в Екатеринбурге.

В Свердловской области будут созданы три новых завода. О двух из них соглашение было подписано сегодня, 11 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Современные технологии обработки древесины» и особая экономическая зона «Титановая долина» подписали соглашение о намерениях. Оно предусматривает строительство двух заводов. Один из них займётся выпуском OSB-плит, его ежегодная мощность ожидается на уровне 300 тысяч кубометров. Объём инвестиций запланирован в размере 10 млрд рублей. Всего на заводе будут созданы 400 рабочих мест, а ещё примерно 800 — в смежных снабжающих организациях.

Также в планах — строительство завода по производству LVL-балок. На нём будут работать 200 человек, а ещё 200 мест создадут в смежных производствах. Объём инвестиций — 5 млрд рублей.

Отметим, кроме этого в августе 2018 года планируется открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing. Это совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-АВИСМА» — Ural Boeing Manufacturing. Первый такой завод был создан в 2009 году. Второй завод создадут в «Титановой долине». Он будет выпускать элементы конструкций крыла и фюзеляжа и детали шасси. На нём будут работать 230 человек. Инвестиции в проект составлят около 5,6 млрд рублей.

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