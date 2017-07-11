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14:49 (мск), источник: СуперОмск

Омску по-прежнему не хватает денег на ремонт школ к 1 сентября

Комитет ОГС по соцвопросам на заключительном заседании рассмотрел вопрос о финансировании ремонта городских образовательных учреждений.

С докладом на данную тему перед депутатами выступила глава департамента образования Екатерина Спехова.

«Вы нам два вопроса поясните: что с мировым соглашением и добавили нам денег?» — сразу перешел к сути и поинтересовался председатель комитета Александр Иванов.

Оказалось, что изменений с момента предыдущего заседания не произошло — денег на ремонт в бюджете не прибавилось. Напомним, финансы в размере 89 млн рублей должны поступить из казны Омской области, чтобы их получить, администрация обратилась в суд и выиграла процесс. Однако, сейчас идут слушания по апелляции, заседания переносятся, что тормозит заключение мирового соглашения и получение средств.

«Основной вопрос — увеличение размера финансирования на капительный ремонт. Чтобы деньги не с родителей собирались перед началом учебного года, а все-таки администрация Омска выполнила свои обязательства. В прошлом году на ремонт было выделено 90 млн, и даже эти деньги не позволили отремонтировать все учреждения — 127 учреждений вообще ни копейки не получили. В этом году выделено вообще 33 млн», — обозначил проблему Иванов.

На данную сумму получится отремонтировать 27 школ и детских садов. Торги уже объявлены, к концу июля планируется подписать договоры и к сентябрю отремонтировать кровли, рассказала о положении дел Спехова.

«Я думаю, этот вопрос и дальше будет на контроле у депутатов. Дети должны пойти в отремонтированные школы», — подытожил Иванов.

В результате информацию приняли к сведению, а вопрос оставили на контроле для будущего состава комитета.

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