Ярошук: Сейчас во всех городах ЧМ-2018 большие проблемы с дорогами
Автомобильные пробки
Автомобильные пробки
«Неудобства сейчас везде, и я прошу у жителей прощения за это.
Мэр призвал калининградцев немного потерпеть, заверив, что потом будет полегче. По его словам, после чемпионата мира автомобилисты смогут комфортно передвигаться по улицам города.
Летом в Калининграде планируют отремонтировать дорожное покрытие на пяти магистралях. Работы проводят на Московском проспекте, улицах Емельянова, Дзержинского, участке Невского на выезде из города и на проспекте Калинина.
Ещё 113,6 километров асфальта уложат в 2018 году. Здесь в планах правительства сделать акцент на улицы Калининграда, однако в проекте числятся пять трасс регионального значения, включая старую дорогу на Зеленоградск, Люблинское шоссе и путь до Правдинска.
В списке магистралей областного центра, которые хотят отремонтировать за деньги проекта, 21 улица. Среди них есть все основные транспортные артерии Калининграда — Ленинский и Советский проспекты, Черняховского, проспекты Мира и Победы, Кутузова, Портовая, Нарвская, Герцена, Фрунзе, Судостроительная, вторая часть Московского проспекта и другие.