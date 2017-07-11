Ярошук: Сейчас во всех городах ЧМ-2018 большие проблемы с дорогами

Источник: Калининград.Ru

«Неудобства сейчас везде, и я прошу у жителей прощения за это. По-другому подготовиться к ЧМ-2018 нельзя. У всех наших коллег такие же проблемы. В Самаре люди, чтобы вы понимали объём трагедии, пять часов в аэропорт ехали», — сказал Ярошук.

Мэр призвал калининградцев немного потерпеть, заверив, что потом будет полегче. По его словам, после чемпионата мира автомобилисты смогут комфортно передвигаться по улицам города.

Летом в Калининграде планируют отремонтировать дорожное покрытие на пяти магистралях. Работы проводят на Московском проспекте, улицах Емельянова, Дзержинского, участке Невского на выезде из города и на проспекте Калинина.

Ещё 113,6 километров асфальта уложат в 2018 году. Здесь в планах правительства сделать акцент на улицы Калининграда, однако в проекте числятся пять трасс регионального значения, включая старую дорогу на Зеленоградск, Люблинское шоссе и путь до Правдинска.