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16:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Россияне чувствуют цены все сильнее

Число экономных граждан продолжает расти.

Источник: РИА "Новости"

Россияне во втором квартале 2017 года стали более чувствительными к ценам в магазинах, следует из подготовленного «Сбербанком CIB» обзора «Индекс Иванова». В то же время в июне на фоне низких показателей прошлых лет расходы потребителей выросли.

Во втором квартале доля потребителей, чувствительных к ценам, увеличилась до 75% против 73% в январе—марте, говорится в исследовании «Сбербанк CIB» «Потребительский индекс Иванова». За тот же период доля тех, кто старается покупать более дешевые товары, также выросла на 1 п.п.— до 71%. В апреле—июне увеличилась на 3 п.п., до 48%, доля россиян, посещающих магазины только ради промоакций.

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Доля респондентов, экономящих на непродовольственных товарах, во втором квартале хотя и осталась довольно высокой, но при этом уменьшилась в сравнении с прошлым годом, отмечается в исследовании (доля при этом не указана). Также снизилась доля клиентов, которые стараются меньше тратить на питании вне дома: во втором квартале нынешнего года таких было 69% против 73% во втором квартале 2016 года. На отпуске пытались сэкономить 63% против 67% в первом квартале текущего года и 60% во втором квартале 2016 года.

В свою очередь, аналитики Romir пришли к выводу, что, вопреки традиционному июньскому тренду, в последний месяц второго квартала выросли общие повседневные расходы россиян. «Общие повседневные расходы россиян в июне выросли на 0,6% относительно мая, что полностью совпадает с месячной инфляцией в 0,6%, рассчитанной Росстатом. Годовой же рост составил 8,2%, что почти вдвое превосходит накопленную за период инфляцию в 4,4%», — говорится в опубликованном сегодня исследовании компании. Реальный рост превысил показатели всех предыдущих лет, чего не наблюдалось уже много месяцев подряд, отмечают аналитики Romir. Такой рекорд оказался возможным не благодаря усиленному росту расходов в текущем году, а исключительно из-за традиционного сезонного сокращения трат в предыдущие годы, поясняют они.

Анастасия Дуленкова

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