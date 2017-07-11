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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ростовскую транспортную компанию» отключат от электроснабжения из-за долгов

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ограничит электроснабжение МУП «Ростовская транспортная компания» из-за долга за электричество, об этом сообщает пресс-служба организации.

«Долг муниципального предприятия, обеспечивающего перевозки пассажиров электротранспортом, за потребленную электроэнергию превышает 29 млн руб. Период задолженности составляет более пяти месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» отмечают, что, понимая социальную значимость перевозчика для города, фактически кредитовали бюджетное предприятие.

«Возобновление подачи электроэнергии возможно после полного погашения задолженности», — отмечается в сообщении организации.

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