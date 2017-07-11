«Ростовскую транспортную компанию» отключат от электроснабжения из-за долгов
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ограничит электроснабжение МУП «Ростовская транспортная компания»
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ограничит электроснабжение МУП «Ростовская транспортная компания»
«Долг муниципального предприятия, обеспечивающего перевозки пассажиров электротранспортом, за потребленную электроэнергию превышает 29 млн руб. Период задолженности составляет более пяти месяцев», — говорится в сообщении
В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» отмечают, что, понимая социальную значимость перевозчика для города, фактически кредитовали бюджетное предприятие.
«Возобновление подачи электроэнергии возможно после полного погашения задолженности», — отмечается в сообщении организации.