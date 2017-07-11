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15:39 (мск), источник: NewsKo

Пермяки получат миллион рублей за рождение трёх и более детей одновременно

Уже с 7 июля родители трёх и более детей, родившихся одновременно, могут рассчитывать на получение одного миллиона рублей.

Как сообщают в администрации Перми, эта мера социальной поддержки семей существовала с 2006 года. При этом сумма для каждой семьи была разной.

1 июля прошлого года постановление № 460 было дополнено изменениями. Поэтому сумма выплаты стала одинаковой для всех. Ранее изменения обсуждались депутатами на заседании Пермской городской думы. Решение депутатов о выплате средств вступило в силу с 7 июля. 10 июля завершилась экспертиза документа.

Напомним, выплата может быть направлена на реконструкцию, ремонт жилого помещения, или приобретение (строительство) жилого помещения в общую долевую собственность членов семьи; оплату медицинских услуг; приобретение транспортного средства.

Получить её смогут не больше четырёх семей в год.

Средства будут выплачиваться из городского бюджета.

Так, по итогам прошлого года в Перми родились шесть троен, в этом году — одна.

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