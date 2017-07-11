В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ростове отремонтируют 83 объекта

По его словам, три объекта из этого списка удалось добавить в программу благодаря экономии средств в ходе процедуры торгов. Речь о переулке Соборном в границах улиц Тургеневская и Береговая, переулке Островского между Большой Садовой и Тургеневской, а так же улице Заводской. По ним идет подготовка конкурсных процедур, которые закончатся к концу августа.