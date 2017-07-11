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17:13 (мск), источник: Деловое сообщество

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ростове отремонтируют 83 объекта

83 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью 112,4 км будут отремонтированы в Ростове-на-Дону в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом рассказал директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города Сергей Лиманов.

По его словам, три объекта из этого списка удалось добавить в программу благодаря экономии средств в ходе процедуры торгов. Речь о переулке Соборном в границах улиц Тургеневская и Береговая, переулке Островского между Большой Садовой и Тургеневской, а так же улице Заводской. По ним идет подготовка конкурсных процедур, которые закончатся к концу августа.

На 7 объектах ремонт уже завершен, сейчас работы ведутся еще на 66.

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